Baja participación de 'Un día Sin Mujeres' en el Edomex: IP

El sector empresarial apoya los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres, sin embargo, este año la Unión de Industriales del Estado de México (Unidem) decidió no respaldar el paro nacional “Un día Sin Mujeres”, debido a lo golpeado que se encuentran las unidades económicas, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia; muchas incluso al borde de quebrar, aseguró Francisco Cuevas.

El director general de Unidem, indicó que en este momento, por el contrario, se requieren del apoyo de las mujeres para que se presenten a trabajar, principalmente aquellos sectores como el textil, maquila y de confección; porque sería más grave para todos que una empresa tuviera que cerrar.

Aunque dijo que no se está recomendando a sus afiliados descontar el día a las trabajadoras que decidieron ausentarse este martes con motivo del #9M; la decisión la tomará cada empresa.

“El año pasado, como asociación dimos la libertad de que las mujeres que no quisieran ir a trabajar, el día no se les descontaba, y obviamente no iba a haber ningún tipo de represalia”.

“Este año las condiciones son muy distintas, básicamente por la pandemia”.

Destacó que las empresas que no son esenciales, como como restaurantes, cines, cafeterías, gimnasios y bares, son empresas que estuvieron cerrados durante muchos meses con una afectación económica bastante grave.

“No era bueno fomentar gente que no se presentará a trabajar”.

Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial señaló que por el momento no se tienen datos del número estimado de mujeres en paro a nivel nacional; pero la participación fue menor la cifra que el año anterior, debido a que muchas mujeres siguen haciendo home office, con motivo de la contingencia sanitaria.

Precisó que el año pasado, participaron 22 millones de mujeres en todo el país, lo que generó un impacto económico de 37 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de especialistas y cámaras de comercio.

Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edomex (Concaem), Gilberto Sauza Martínez señaló que el sector económico respeta totalmente el derecho de las mujeres a manifestarse y que el siguiente paso deberá ser revisar cómo disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

En el Edomex la fuerza laboral está conformada por casi ocho millones de personas, de los cuales, el 35 por ciento son mujeres.

Reprueban comerciantes destrucción, durante manifestación de mujeres en Toluca

Comerciantes y empresarios del centro histórico de Toluca hicieron un llamado exigente a las autoridades para no permitir manifestaciones con violencia y destrucción de inmuebles públicos y privados, como el registrado ayer por parte de colectivos feministas.

Alejandro Rayón Montes de Oca presidente del Patronato Pro Centro Histórico calificó este 8 de marzo como un “día negro” para los negocios de la zona que, dijo, registraron ventas nulas.

Destacó que durante la mañana, antes del inicio de la marcha vendieron entre el cinco y 10 por ciento, pero luego de que se empezaron a difundir los videos donde se observa cómo se destruía el patrimonio de la ciudad, como la Catedral y el Palacio Legislativo; tuvieron que cerrar.

“Se perdió ese 40 por ciento, que para nosotros es oxígeno puro, el día de ayer no solamente es lo que se perdió; el pánico que sintió la gente. Si alguien requirió un servicio o producto, pues no pensó en el centro”.

“Además ahora sin recursos, tenemos que pintar nuestras fachadas y arreglar nuestros portones; lo terrible es no poder recuperarnos en un momento de caos“, señaló un comerciante identificado como Aturo.

Mari Martha Mainou dijo que las autoridades municipales deben regular las manifestaciones para evitar los destrozos. “Francamente es doloroso”.

“Lo que pasó ayer es una vergüenza, la policía debe hacer estrategias para los delitos es una franca y total rompimiento de estado de derecho y agresión y las instituciones, como mujer hago un llamado exigente a las autoridades que no permitan que esto vuelva a suceder”, comentó Verónica Valdés González, comerciante.

Por Leticia Ríos

CBC