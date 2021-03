'Lord Misógino' agrede a mujeres en marcha del 8M en Tolcayuca, Hidalgo: VIDEO

En la conmemoración de Día Internacional de la Mujer, un individuo que fue bautizado en redes sociales como "Lord Misógino", increpó a un grupo de feministas que se concentraron afuera del Palacio Municipal de Tolcayuca en Hidalgo.

De acuerdo a reportes de la prensa local y algunos usuarios de Facebook, el hombre de mediana edad, acudió a la presidencia municipal para realizar trámites cuando inició una discusión con el grupo de mujeres que minutos antes habrían pintado su automóvil con aerosol mientras se encontraba estacionado.

En el video se puede apreciar que el sujeto que no ha sido identificado, reprochó los actos del grupo de feministas y añadió que deberían trasladarse a Tizayuca para reclamar la desaparición de Nicole, una menor de edad que desde hace una semana se desconoce su paradero.

El colectivo Sororidad Tolcayuca, responsable de la convocatoria de la protesta, señalaron que en todo momento su comportamiento fue pacífica.

“Nuestra marcha fue pacífica y de hecho en la convocatoria se aclaró, es nuestra primera marcha en el municipio y nosotros llegamos pidiendo justicia frente a la presidencia por el feminicidio de Citlali, a quien asesinaron hace unos años; como no salían de la Presidencia, cerramos la calle y pusimos cinta para que no pasaran los carros y nos sentamos en el pavimento todas, así que él llegó diciendo que por nuestra culpa no podía hacer sus trámites, así que nos agredió diciendo que no teníamos papá y que pinches feministas pendejas, rompió la cinta y les estaba diciendo a los carros que pasaran, que ellos tenían tránsito libre y la mamá de Citlali (víctima de feminicidio) y yo nos pusimos frente a los carros y después lo seguimos y fue cuando nos empezó a amenazar porque según él era muy influyente y que tenía gente que nos podía desaparecer.

Se bajó su esposa que también nos gritó y amenazó mientras nosotras estábamos grabando y sonaron alarmas en el centro y como seguimos grabando dijo que iba a ir a la comandancia y ahí fue cuando paso lo del vídeo donde nos aventó la bocina mientras nos seguía ofendiendo (…) nos sacó un fajo de billetes y nos dijo que su esposa era abogada y que ella no tenía necesidad de andar de ridícula como nosotras. Nadie vio que le pintaran el coche, de hecho también pueden ver qué la presidencia solo se pintó con gis”.

Con información de Milenio

