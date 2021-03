Centro Universitario de Tlajomulco, Jalisco, será ícono de la modernidad en el país

El Centro Universitario de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco estará listo para recibir a estudiantes el próximo mes de agosto, para clases presenciales. Para proyectos educativos se ha invertido casi 74 millones de pesos, lo que significa un incremento del 195.2 por ciento en comparación con otros años, que en promedio se invertían entre 20 y 25 millones de pesos anuales.

“Presupuesto actual de 73.8 millones de pesos para colaborar activamente en la rehabilitación de escuelas, ya que varias fueron construidas con bajos estándares de seguridad, por tanto los accidentes dentro de los planteles educativos son constantes”, señaló el director de Educación, Arturo Vázquez Montes de Oca.

En el municipio de 730,442 habitantes residen casi 132 mil jóvenes estudiantes en 378 planteles escolares. También se contempla la construcción de escuelas en las colonias Las Luces y Valle de Los Encinos, y la rehabilitación de otras en 17 colonias. Eso significará 4 mil 200 nuevos espacios para estudiantes, actualmente hay cerca de 12 mil alumnos que están en la lista de espera para poder ingresar a alguna institución educativa.

El crecer el proyecto educativo en el municipio requiere personal docente para atender las escuelas, el funcionario reconoce un rezago que deberá solventarse rápidamente.

Vázquez Montes de Oca subraya también que se han tenido que sortear otros retos, como la seguridad y la problemática que trae consigo la desintegración familiar y la pobreza multidimensional.

“Así como los espacios de escuela son pequeños, les dejaron anexos lotes baldíos sin seguridad básica y con varios aspectos incompletos o mal diseñados, provocan contratiempos en su utilización y maniobra”.

La Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Tlajomulco trabajan en coordinación para contar con el Centro Universitario más moderno de la entidad, es un predio de 50 hectáreas y recibirá a 15 mil estudiantes. La inversión inicial fue de 41 millones de pesos a cargo de la casa de estudios y en agosto de este año contará con dos edificios de 40 aulas.

“En cuestión educativa había una deuda histórica con este municipio, entonces para 130 mil jóvenes de Tlajomulco, habrá 15 mil espacios que serán una posibilidad para estos jóvenes si deciden buscar al CU Tlajomulco como una opción… Siendo Tlajomulco el municipio que más creció demográficamente en los últimos 25 años en todo el país, pues eso lo convierte en un municipio que requiere infraestructuras públicas”, señaló Ricardo Villanueva Lomelí, Rector de la casa de estudios.

Cabe mencionar que en junio del 2019, el Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la compra de un predio de 30 hectáreas que fueron donadas a la UdeG para la edificación del CU mientras que las 20 hectáreas restantes las cedió el Gobierno del Estado.

Así será el CU Tlajomulco

El Centro Universitario incluirá un parque lineal arbolado, que estará interconectado con células de aulas, biblioteca, ciclovías, estaciones de transporte público y apartamentos para estudiantes.

Una de las carreras principales de la UdeG se impartirá en el CUTlajomulco y es Medicina, profesión que ha incrementado su demanda por la pandemia de COVID-19. También se ofertarán las carreras de Enfermería, Nutrición, Negocios Internacionales, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica y Administración, en modalidad semestral. Mientras que en cuatrimestres se ofrecerán las carreras de Terapia Física, Ingeniería en Diseño Industrial e Ingeniería en Biotecnología.

“Tenemos aproximadamente 480 estudiantes de las carreras que nos heredó la UPZMG, la oferta en sí de la Universidad de Guadalajara inicia en el calendario B de este año con carreras nuevas para este Centro Universitario (…), por ejemplo medicina es una de las carreras nuevas que vamos a ofrecer”, explicó Leticia Leal Moya, Rectora del CU Tlajomulco.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que también tiene proyectada la conexión de la Línea 4 del Tren Ligero con el Centro Universitario. El proyecto de transporte público medirá 20 kilómetros.

“Este año vamos a empezar la construcción de la Línea 4 del Tren Eléctrico contra viento y marea, con el apoyo del Gobierno federal, sin el apoyo del Gobierno federal, porque no podemos concebir la idea de un Centro Universitario como este si no tiene transporte público adecuado. Vamos a trabajar muy duro, tenemos mucho que hacer por delante… es un camino que no tiene regreso, y que estoy seguro que cuando lleguemos al final nos vamos a sentir muy orgullosos de haber dejado esto como parte del legado al pueblo de Tlajomulco”, dijo.

Por Adriana Luna

