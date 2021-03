Tenemos que proteger el Patrimonio Cultural; responde Sheinbaum a reclamo por vallas

La instalación de vallas alrededor de Palacio Nacional, ante la movilización por el Día de la Mujer el próximo lunes en la Ciudad de México, es para proteger el Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Así lo señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que también son producto de las marchas previas que han sido violentas.

"Tenemos la obligación en dos sentidos: por un lado proteger a las personas que pasan cerca de una manifestación que no es pacífica y también tenemos la obligación de proteger el Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Centro de la Ciudad es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

"Estas vallas que se colocan es producto de una serie de acciones que se han desarrollado en las últimos años de grupos que no se se manifiestan pacíficamente, sino que se manifiestan de manera agresiva usando armas, objetos peligrosos. Consideramos que es una forma de protección y defensa de nuestras mujeres policías", afirmó en videoconferencia de prensa, en la Utopía Tezontli.

La mandataria capitalina señaló que no se trata de proteger al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él viaja en vuelos comerciales o realiza recorridos por el país.

"No sé si no les parece que se utilizan bombas Molotov o que se utilice otro tipo de armas (...) el Presidente se sube a un avión sin ninguna protección, anda por las calles, los campos de nuestro país y esto en particular es una medida que se toma dada la información que se tiene, que van a querer quemar la puerta de Palacio", afirmó.

Agregó que le parece legítima la demanda de grupos feministas, que protestan contra la violencia de género.

Eliminan la paraestatal PROCDMX

La empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Ciudad de México, denominada PROCDMX, fue eliminada por el Gobierno local, de acuerdo con un Decreto de disolución publicado en la Gaceta oficial.

En la publicación establecen que hasta en tanto entre en funciones el liquidador y se suscriban las actas de entrega-recepción correspondientes, la persona titular de la Dirección General de la PROCDMX seguirá desempeñando su cargo, facultándola para llevar a cabo la transferencia de los asuntos y proyectos que se encuentren en trámite a la empresa de participación estatal mayoritaria de la Ciudad de México denominada Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., quien dará continuidad y seguimiento hasta su conclusión.

Tras la disolución, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, justificó la decisión, pues sólo era negocio con el sector inmobiliario.

"En realidad era una empresa que estaba destinada al negocio junto con los desarrolladores inmobiliarios. Cuando llegamos pensamos que nos podría ayudar a algunas acciones y después nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido mantener esta empresa", afirmó en videoconferencia de prensa.

Por: Carlos Navarro