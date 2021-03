Octavio Pedroza arranca de forma oficial su campaña en San Luis Potosí; propone un nuevo Plan de San Luis

En su arranque de campaña como candidato la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán, propuso un nuevo Plan de San Luis para heredar a las siguientes generaciones.

El candidato de los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, dijo durante su inicio de campaña oficial indicó que el estado no está para cambios peligrosos e improvisaciones, sobre todo de oportunistas. Destacó que se necesita un rumbo claro, con certeza, garantías que no pongan a las familias y futuras generaciones potosinas.



En el evento realizado en el Estadio de beisbol “20 de noviembre” que respetó todas las medidas sanitarias, dijo que el estado no puede quedar en manos de oportunistas que llevarían a la entidad en reversa.

“No podemos dejar el futuro en manos de pillos que ponen en riesgo a nuestras familias. Tampoco en manos de oportunistas improvisados que nos llevarían de reversa, porque hoy la patria está amenazada por nuestra apatía, por nuestro no hacer lo suficiente para reconocer que la casa de nuestros padres está en riesgo”, aseguró.

En su primer mensaje a la ciudadanía, Pedroza explicó que San Luis Potosí vive un momento de crisis, ya que la pandemia y la crisis económica han detenido al estado, por lo que es urgente que salga lo más rápido y lo más fuerte de este estancamiento. Salud, economía, seguridad y la recomposición del tejido social, fueron los puntos que destacó durante su discurso.

Señaló que durante los siguientes 90 días, no va a presentar propuestas al aire, sino un plan específico para cada reto que tiene el estado.

"Vamos al nuevo San Luis, al que vuelve a salir adelante, crece, no se detiene, escucha, une y propone. Vamos unidas y unidos. Vamos sin riesgos. ¡Vamos a la segura! ¡Vamos a ganar!”, dijo a los asistentes emocionado.

Al arranque de campaña asistieron el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza; del presidente estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez; la delegada nacional con funciones de presidente estatal del PRD, Cristina Ismene Gaytán y el dirigente de Conciencia Popular, Oscar Vera Fabregat.

Elías Pesina Rodríguez dijo que el PRI respalda a Octavio Pedroza, porque representa el mejor medio de la decencia de los potosinos y potosinas, solo si vamos unidos San Luis prevalecerá por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Por su parte, Marko Cortés, detalló que el país enfrenta cinco crisis: económica, la de corrupción, la de seguridad y la crisis de instituciones, la cual se agravó con Morena.

"Hoy nuestra Nación es de los países que menos ha vacunado a su población, por eso, es momento de cambiar el rumbo e ir a la segura con Octavio Pedroza”.

mfa