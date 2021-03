SSPC blindará a candidatos de todos los partidos políticos en próximas elecciones

Con una mesa de trabajo de “alertas” y “seguimientos”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) blindará a los candidatos de todos los partidos políticos en las actuales elecciones. En la mañanera, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, que consiste en nueve puntos, que van desde establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, partidos políticos, fiscalías y autoridades locales competentes para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada, hasta reforzar la estrategia de seguridad en los estados y municipios de alto riesgo.

Acompañando al presidente López Obrador, Rosa Icela Rodríguez explicó que se han unido esfuerzos con Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo y tomar las previsiones necesarias. El propósito, añadió, es prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco.

La funcionaria federal dijo que se heredó el partido de la delincuencia organizada y de cuello blanco, incluso hay regiones del país donde deciden candidatos y buscan controlar mediante campañas de miedo. Recordó que, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo saldo de 64 homicidios vinculados al proceso electoral.

Incluso, dio a conocer que los eventos de violencia política —como asesinatos y heridos— se concentran en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco son los estados con más riesgos de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia. “Por eso se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección, en donde el objetivo es claro: detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta, secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos; sobre todo del ámbito municipal”, reiteró.

En ese sentido, se brindará atención a aspirantes y candidatos bajo amenaza del crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación, determinación de niveles de riesgo y protección. Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que este plan es necesario para darle protección a candidatos, para que no los amenacen, no los agredan o para que no los obliguen a declinar por distintos intereses. Agregó que se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta, especialmente en candidatos a presidentes municipales y destacó que protección debe ser voluntaria y en acuerdo entre autoridades y aspirantes.

Por: Francisco Nieto

