Nuevo León: Con dibujo, niño de 7 años promueve su propio negocio de bañar perros en Apodaca

A través de redes sociales, se dio a conocer, con la imagen de un dibujo, el negocio propio de un niño de 7 años, de bañar perros, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

La madre del pequeño Jonathan publicó el dibujo en su cuenta de Facebook, ya que éste le pidió que lo hiciera para promover su negocio llamado Bien bañado “WOW”.

En la imagen se puede observar un dibujo hecho por el niño, de un perro bañándose dentro de una tina. Además, vienen los precios y servicios que ofrece.

También se pueden ver frases como: “Se bañan con cariño”, “+ limpios” y “+ felices”.

El costo del baño depende del tamaño del can:

Los servicios que incluye son los siguientes:

La mamá del niño de 7 años, se encuentra en Facebook con el nombre de Esthreya G Salas, y junto con el dibujo publicó el siguiente mensaje:

“Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook, esta empezando su negocio de bañar perritos. Obvio como toda una familia emprendedora no le quitaremos la intención, agregándole que esta muy emocionado y motivado ya que este pasado domingo empezó y le fue muy bien!... Si alguien ocupa y le gustaría apoyarlo, para bañar a sus perritos me mandan mensajito”.