Religiosas de edad avanzada aguardan por su vacuna contra Covid-19

Una decena de religiosas con paciencia esperaba su turno para ser vacunadas contra el Covid-19 en el módulo del CODE Jalisco en la capital tapatía. Ellas atienden a enfermos en los Hospitales Santa Margarita y San José.

Las monjas mencionaron que lamentablemente, ya murieron dos de sus compañeras a causa del coronavirus, por lo que para ellas es importante recibir la inmunización.

Sin embargo, hay otra decena de monjas que no pudo asistir al módulo debido a que padecen enfermedades crónicas, tienen problemas de movilidad o ya están en muy avanzada edad.

“Las que necesitan la vacuna son alrededor de diez, ellas están en cama y no pueden venir, no se les puede traer porque se necesitaría una ambulancia y no es posible. Así que vamos a esperar hasta que ya sea la vacuna en los domicilios. Algunas tienen enfermedades crónicas, otras por la avanzada edad, y en otras son las dos cosas juntas”, explicó María Elena Ruiz, en entrevista con El Heraldo de México.

Al observar la organización durante la vacunación y esperar su turno aseguraron que se evidencia que todos son tratados por igual, sin privilegio alguno.

“Todas estamos registradas en la página de Internet con nuestra cita. Aquí todas estamos formadas esperando (la dosis). Aquí no hay nada de privilegios, todos somos iguales”, enfatizó.

En la congregación ya queda vacunada la mayoría de las hermanas que son parte de la población en riesgo por lo que podrán seguir atendiendo a enfermos tal y como lo han hecho en el último año.

“De las hermanas mayores son como 40 en toda la comunidad de las siervas de Santa Margarita María y de los Pobres. Algunas ya se han vacunado, aquí estamos otras diez. Ya quedarían vacunadas todas, solo faltarían la decena que no puede trasladarse”, finalizó. Las religiosas se registraron en la página. Foto: Adriana Luna.

Por Adriana Luna

GB