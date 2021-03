Jalisco: piden que la población no combine tipos de vacunas

Si se recibió la vacuna contra el COVID-19 de un laboratorio no debe combinarse o aplicarse como segunda dosis, el biológico de otro distinto, por eso la Secretaría de Salud en Jalisco llamó a la población a no acudir a los centros de vacunación si aún no le han notificado para recibir por segunda vez la vacuna.

Fernando Petersen Aranguren, secretario Salud, informó que aunque continúan recibiendo vacunas que serán distribuidas en los municipios del territorio jalisciense, si aún no se ha convocado a quienes recibieron la primera dosis, no deberán acudir en busca de la segunda.

"Les recordamos a todos que no acudan a aplicarse una segunda dosis y menos si recibieron una vacuna de Pfizer, los lineamientos actuales impiden que podamos mezclar vacunas por lo que si usted recibió una vacina de Pfizer no debe aplicarse una segunda vacuna de Sinovac".

En Guadalajara se comenzó con la aplicación en primera dosis del biológico de Sinovac y aunque de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, estará destinada para mayores de 60 años residentes en la capital jalisciense, las autoridades temen que pueda haber quienes busquen completar el esquema de inmunización que comprende la aplicación de dos dosis, sin embargo, es importante recordar que deberá ser del mismo laboratorio.

La jornada de vacunación contra Covid-19 para adultos mayores de 60 años en Guadalajara, cerró este lunes, al corte de las 20:00 horas, con 65 mil 861 dosis aplicadas, lo que equivale al 63.06 por ciento de las 104 mil 430 dosis asignadas exclusivamente para este sector de la población residente de la capital del Estado.

Con relación a las tres mil 390 dosis asignadas al personal de salud, se han aplicado hasta el lunes, 3 mil 289 vacunas, lo que corresponde a un avance del 97.02 por ciento.

Reciben nuevo embarque de vacunas

Jalisco recibió un nuevo embarque de vacunas, en esta ocasión 84 mil 240 dosis, de las cuales, 52 mil 440 son Sinovac y 31 mil 800 de laboratorios Cancino.

En los próximos días se informará donde y cuándo se estará aplicando.

Por Mayeli Mariscal

is