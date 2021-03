Hay más feminicidios por cambios en la clasificación, antes eran homicidios de mujeres: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el aumento de feminicidios durante su gobierno se debe al cambio en la clasificación de los homicidios de mujeres. Durante la conferencia en Palacio Nacional, señaló que las administraciones anteriores ocultaban la información sobre la violencia a las mujeres.

“Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad, ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban así, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso también el aumento de feminicidios entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraban feminicidios, eran homicidios”, dijo.

López Obrador expuso que el Gabinete de Seguridad trabaja todos los días para garantizar la paz en el país.

“Estamos avanzando para que haya paz, que haya tranquilidad. Ayer los puse con mucha claridad, que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que, por esa desigualdad, en lo económico, en lo social, se generan injusticias y violencia, porque durante el periodo neoliberal no se hablaba de la desigualdad”, afirmó.

Por Paris Alejandro Salazar