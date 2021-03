Ricardo Anaya viaja en combi y Metro para acompañar a una enfermera en su jornada

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya viajó en combi y corrió para alcanzar el Metro para acompañar a Yadira de su casa en Ixtapaluca a su trabajo en la Clínica 41 del IMSS, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un camino de dos horas y media.

El panistas explicó en un video en sus redes sociales que pasó la noche en casa de la familia de Yadira en el Estado de México, como parte de los recorridos que realiza por varios estados del país en su camino por la Presidencia de la República en el 2024.

Viajé con Yadira en combi y metro para mostrar y reconocer su esfuerzo y el de miles de integrantes del personal médico. Me dio gusto ver que NADIE hace caso a AMLO en su locura de no usar cubrebocas. ¡Muchas gracias al personal médico que trabaja sin descanso por nosotros! pic.twitter.com/0LeUAugPqa

Muy temprano, a las 4:30 de la mañana, Yadira y Anaya salieron a tomar el primer transporte, una combi que los llevó de Ixtapaluca al Metro Santa Marta.

En el camino, el excandidato presidencial, con mochila al hombro, pasó un pasaje de un usuario al chofer de la combi.

En Santa Martha tomaron la Línea 1 hacia Balderas, luego tuvieron que correr para transbordaron en la estación 18 de Marzo a la Línea 6 para dirigirse a Lindavista.

"Me dio mucho gusto ver que no hay una sola persona que le haga caso a López Obrador en su locura de no querer usar el cubrebocas, todo mundo lo trae puesto", afirmó Anaya.