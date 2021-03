Día de la Mujer: Feministas convocan a marcha 8M y paro de labores en Zacatecas

En el marco del Día de la Mujer, el Movimiento Feminista convocó una marcha el próximo lunes 8 de marzo a las 3 de la tarde, que partirá de la explanada de la Unidad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

A la marcha solo están convocadas mujeres, y protestarán entre otras cosas por los abusos que se han generado, debido a la reclusión y confinamiento en los hogares, donde más han sido vulnerables, agredidas y hasta asesinadas, así lo indicó el colectivo feminista.

También convocaron a un paro de labores expresando lo siguiente:

“El 8 de marzo no trabajamos, no cuidamos, no maternamos, no estudiamos, no estamos al servicio de las necesidades de nadie, porque si nosotras paramos se para el mundo”.