Raúl Morón espera la notificación oficial de la cancelación de su campaña para iniciar su impugnación

Raúl Morón, coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Michoacán reiteró su postura de impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral de quitarle su candidatura para competir por la gubernatura del estado.

En entrevista con Adela Micha, el aspirante a dirigir el estado dijo que nunca hizo precampaña, pues no compitió con ninguno de los militantes y afiliados del partido. Por esto, explicó, no fue necesario que hiciera ningún acto de precampaña y, por lo tanto, no hay ningún tipo de reporte de gasto sobre este proceso.

Aseguró que esta postura del INE es un error de interpretación y que cumplirá con su derecho de defenderse de la resolución a la que llegó la institución.

Pide que lo dejen competir

Calificó este hecho como una negativa a permitirle a la gente el apoyar a la fórmula política que es de su interés y que además está por encima de las encuestas.

Dijo también que no ve ningún ataque personal por parte del INE por este caso, ni por el tema de la sobrerrepresentación, el cual, aseguró, está dentro de la ley actual.

Sin embargo, ve que la institución parece estar estar en contra de la Cuarta Transformación, aunque aceptó que las cancelaciones de candidaturas se han hecho en contra de aspirantes a todos los cargos y de todos los partidos.

Noticias Relacionadas Raúl Morón se concentra en el fortalecimiento interno antes de iniciar su campaña

Explicó que confía en que se le permita volver a llevar a cabo su campaña política, pero destacó que esto no ocurrirá antes del 4 de abril, fecha en la que se inicia este proceso.

Agregó que no ha sido notificado oficialmente por el INE, por lo cual esperará a que lleguen para presentar el documento que sostendrá su impugnación.

GDM