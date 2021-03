AMLO se suma a los memes contra Ricardo Anaya por las caguamas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a la cascada de críticas y memes al panista Ricardo Anaya, quien se opuso -en un video- a la compra de caguamas.

"¿Por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche?, aunque es mejor la leche que la cerveza, así lo recomienda Ricardo Anaya que ya no se tomen caguamas. Pero ¿por qué no usar el agua del sur y del sureste, que hay tanta agua, que se padecen de inundaciones?", dijo.

En la Poza Escobedo y acompañado del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el mandatario federal se pronunció por cuidar el agua, pero advirtió que si se quiere arrasar con los recursos naturales, sólo por codicia, se van a tomar medidas estrictas.

Tenemos que hacer conciencia para que se siga conservando los recursos naturales, añadió el mandatario, vamos nosotros a apoyar en este propósito, y con la idea de no prohibir, prohibido prohibir, pero todo tiene un límite.

"Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza, nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones, porque el pueblo y la vida, la salud es lo primero", reiteró a plantas cerveceras que buscan instalarse en el norte del país.

Acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas, desde Coahuila. https://t.co/uHJgtKBrrG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 28, 2021

Agregó que estar en este reserva ecológica, donde se busca regresar el agua a las pozas y ciénegas, se puede también hablar de historia, pues fue un terreno que perteneció a la familia de Venustiano Carranza, de hecho el evento de hizo una construcción en ruinas donde se resguardó Mariano Escobedo.

"Hay que convencer a todos de que hay que cuidar el agua", sostuvo y luego dijo que con el periodo neoliberal se apostó por el crecimiento económico, crear riquezas al costo que fuese, pero ese modelo ha demostrado su rotundo fracaso, pues causa más desigualdad.

Por ello, consideró que hay que ir haciendo conciencia de cuidar el medio ambiente: producir sin destruir: "los recursos naturales no son sólo nuestros, hay que heredarlo".

En ese sentido, agregó que se debe convencer que en el norte ya no se pude crecer con el uso excesivo de agua. Cómo producir cerveza para exportar, si no hay hay en en el norte. Lo mismo con la producción de leche.

Por Francisco Nieto / Enviado

