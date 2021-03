Adultos mayores en Colima ansiosos por recibir la vacuna anticovid

Ansiosos ante la reanudación en la aplicación de vacunas contra Covid-19 en el municipio de Villa de Álvarez en Colima, adultos mayores de 60 años de edad acudieron al polideportivo de Villa de Álvarez.

Entrevistados por Heraldo Radio Colima, dijeron sentirse más tranquilos, debido a que en la jornada anterior, después de realizar largas filas bajo el sol, les avisaron que se habían se habían agotado las vacunas.

“Más tranquila porque yo quería mi vacuna dije, para protegerme un poco, la otra vez que no había, primero que sí y cuando llegamos que no había, mi esposo se enteró en esta ocasión y dije, vamos porque no quiero perderla”.

El señor Sergio López, incluso, desde que se enteró que reanudarían la jornada de vacunación, madrugó tanto, que encontró las instalaciones cerradas.

“De hecho estábamos desesperados porque mucha gente ya va con la segunda dosis y nosotros ninguna, a mí me avisaron desde ayer que iba a ver aquí y con las ganas de la vacuna me vine a las 12 de la noche”.

“Me vine, bien cerrado y estaba el letrero que decía hasta nuevo aviso se va a volver a vacunar y, ahorita en la mañana nos dijeron que había dos tres gentes aquí y pélale para atrás”, agregó.

Noticias Relacionadas Colima: Turistas no deberán presentar prueba PCR durante las vacaciones de Semana Santa

Quien no corrió con la misma suerte fue la señora Ma. Rosario, quien por segunda ocasión no pudo ser vacunada, la primera vez porque no alcanzó y esta vez por contraindicación médica.

“No me la pudieron aplicar porque tuve transfusión de sangre, que hasta después de 3 meses de la transfusión de sangre, ahorita acabo de hablar con mi médico y es correcto que me la coloquen hasta mayo, espero me sea fácil porque yo sí quiero ponerme la vacuna'', señaló.

A diferencia de la jornada anterior, en esta ocasión había personal de tránsito municipal apoyando al exterior del Polideportivo.

Eran decenas de adultos los que estaban acudiendo a recibir la dosis de Pfizer y Sinovac, no obstante, en esta ocasión estuvo fluido y no hubo necesidad de realizar largas filas bajo las inclemencias del sol.

Cabe señalar que, al ingreso al Polideportivo, había letreros que generaron confusión en los adultos mayores pues se leía, “En este puesto se te aplicará la segunda dosis”, situación por la que, muchos adultos que ya habían sido inoculados, regresaron con la intención de recibir la segunda aplicación.

Por Karina Solano

AV