Senado exhorta a SRE dar seguimiento a reforma de Biden

A través de un punto de acuerdo, senadores impulsan una propuesta para exhortar al gobierno federal, a través de la Cancillería, a que dé seguimiento a la reforma migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre todo la propuesta de Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021.

El punto impulsado por el senador Heriberto Galindo (PRI) y arropado por todas las ba mincadas precisa que se congratulan por la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esté analizando el tema.

En conferencia de prensa, el senador Galindo pidió al Ejecutivo Federal que establezca las medidas necesarias para que en caso de ser aprobada la reforma migratoria, el mayor número de mexicanos pueda beneficiarse de ella.

Exigió que no sólo se dé seguimiento sino también se intervenga con una modificación porque la iniciativa "arrastrar una calificación nefastas porqué perfila a los indocumentados como criminales y no lo podes permitir porqué nuestros indocumentados no son criminales".

"El Senado de la República manifiesta al Senado de los Estados Unidos de América; su disposición y cooperación parlamentaria en materia de migración, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones, que permitan construir un marco legal en cada nación basado en el respeto a los derechos humanos; por la vía de la diplomacia parlamentaria correspondiente", indica la propuesta.

Por: Misael Zavala

dhfm