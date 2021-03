Ignoran titulares del Siapa y la Secretaría del Agua la comparecencia ante el Congreso de Jalisco

Con el simple argumento de tener una agenda más importante que atender una comparecencia, los titulares del Siapa, Carlos Enrique Torres Lugo, y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Jorge Gastón González Alcérreca, dejaron plantados a los diputados que los habían citado este jueves, para que explicaran el desabasto de agua que padece la ciudad, además para que aclararan las contradicciones en las que han caído para dar una respuesta sobre el problema.

Los diputados pusieron en bandeja de plata a los funcionarios la comparecencia, pues se les aprobó que fuera telemática, en lugar de presencial, ante su argumento de sentirse vulnerables a contagiarse del nuevo coronavirus, petición a la que accedieron los legisladores, pero que fue en balde, dijo el diputado Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Resulta que tampoco funcionó que se hiciera telemática. Se ve una total descoordinación, no pueden dar una respuesta de manera contundente, no convencen a los ciudadanos, hay cientos de colonias en la Zona Metropolitana con el problema y no hay una voz que se haga responsable de manera oficial y real a qué están atenidos los habitantes”, mencionó Jorge Eduardo González, también coordinador de la fracción del PAN en el Congreso.

Su argumento de agenda no es creíble, aseguró el diputado panista, sino que consideraron más importante priorizar su tiempo en otras actividades que informar a los jaliscienses sobre el problema de desabasto de agua, idea en la que coincidió el diputado Manuel Alfaro, coordinador de la bancada del PRI e integrante de la Jucopo.

“Se pueden delegar las giras de trabajo a más técnicos que seguramente tienen en la Secretaría y el Siapa, lo veo como una evasión, estaremos solicitando una nueva fecha”, dijo Manuel Alfaro, aunque no hay certeza de cuándo se les pueda citar de nueva cuenta, pues a partir del próximo lunes permanecerá cerrado el Congreso de Jalisco.

Desatender un llamado a comparecer ante los diputados no tiene sanciones o consecuencias, ya no es una obligación, la actual Legislatura eliminó de la ley la obligatoriedad.

