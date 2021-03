¿Qué es la verificación voluntaria? Te contamos cómo funciona y todo lo que debes saber

Si ya estás cansado de que tu auto solo pueda circular ciertos días y a ciertas horas porque tiene placas de otro estado, esta información es para ti, pues ya será posible que lo verifiques y así circules diario tanto en la Ciudad de México como el Estado de México, gracias a la verificación voluntaria.

Lo anterior fue dado a conocer por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), a través de un comunicado fechado este martes 23 de marzo. Según la dependencia los vehículos que cuenten con placas de cualquier entidad a excepción de el Estado de México, podrán optar por acudir a un verificentro de la zona metropolitana y pedir una verificación voluntaria.

Esta medida tiene el objetivo de exentar las restricciones del programa Hoy No Circula en el Valle de México, sin embargo, esto no representa que el automovilista no deba cumplir con la verificación vehicular correspondiente a la entidad de donde son sus placas. Dicha disposición ya puede ser solicitada desde este primer semestre del año por lo que ya puedes acudir a los centros de verificación y solicitar la prueba.

¿En que me beneficias hacer la verificación voluntaria?

Esta verificación voluntaria está encaminada a ser una herramienta para que los autos con placas foráneas sean sometidos a la misma prueba que los autos de la Ciudad de México y el Edomex, con el objetivo de que los autos de otros estados obtengan el holograma “Doble Cero” o “Cero” y “exentar las restricciones a la circulación que establece el programa Hoy No Circula”.

Así el mayor beneficio para los autos foráneos es la eliminación de las restricciones tanto en días como en horarios para circular por la capital del país y la zona metropolitana.

Cabe señalar que el comunicado de la CAMe señaló que los autos matriculados en Morelos, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala que ya tengan el holograma tipo E, 0 o 00 obtenido en su estado, estarán exentos de las restricciones a la circulación establecidas en los programas Hoy No Circula de la Ciudad de México y Estado de México.

¿Cómo hacer el trámite?

El trámite a seguir es muy sencillo y como su nombre lo dice voluntario, pues si tu auto tiene placas de otro estado, sólo debes agendar una cita en el sitio web de los verificentros del estado de México y el Edomex, indicando que quieres hacer la prueba voluntariamente.

Una vez que acudas y tu carro supere las pruebas se te otorgará un certificado con el holograma correspondiente y eso todo, ya puedes circular todos los días en la Ciudad de México.

Recuerda que puedes acudir en cualquier momento a la verificación voluntaria, por lo que no debes de preocuparte por el calendario de verificación.

Finalmente los costos por la verificación voluntaria son: en la CDMX es de 567 pesos y para el Estado de México, los costos son:

Holograma “Doble Cero”: 896 pesos

Holograma “Cero”: 448 pesos

uD83DuDD34 #COMUNICADO | Operación de los Programas de #VerificaciónVehicular en la Megalópolis, durante el primer semestre de 2021. uD83DuDE97uD83DuDE98 #PonBuenAmbienteuD83CuDF43uD83DuDC97



uD83DuDC49 Comunicado completo: https://t.co/U1tlCnqgD9 pic.twitter.com/LYTWT5l7SV — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 23, 2021

SSB