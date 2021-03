INE aprueba retirar candidatura a Félix Salgado Macedonio por no entregar gastos de precampaña

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por incumplir con la entrega de reportes sobre sus gastos de precampaña.

La resolución, adoptada anoche, será sometida a votación en la sesión de este jueves 25 de marzo del Consejo General del INE. El dictamen fue avalado por los consejeros Jaime Rivero, Carla Humphrey y Ciro Murayama, mientras que en contra votaron Uub Kib Espadas y Adriana Favela.



De acuerdo con la ley vigente, los candidatos que no entreguen sus reportes sobre lo erogado en su precampaña, pueden ser acreedores al retiro de su candidatura, y en el caso del abanderado de Morena, el INE está aplicando dicha normatividad.

#DEULTIMAHORA… La Comisión de Fiscalización del INE aprobó retirar la candidatura de Félix Salgado a la gubernatura de #Guerrero, por no entregar reportes de gastos de precampaña. La resolución fue adoptada esta noche y será votada en la sesión del Consejo General de mañana — Alfredo González (@alfredolez) March 25, 2021

Salgado Macedonio, entregó su informe hace dos días y en ceros, bajo el argumento de que no realizó actividades y, por ende, no reportó gastos. Hasta el momento el candidato, no ha emitido ninguna información ante los recientes hechos.

El caso de Salgado Macedonio es similar al de David Monreal a quien, en 2016, el órgano electoral le negó su registro como candidato al gobierno de Zacatecas, por la misma causa.

Es importante señalar que el método de elección de candidatos de Morena, considera a sus aspirantes como representantes de la cuarta transformación en sus estados y no precandidatos, sin embargo el INE, por ley está obligado a vigilar e investigar si gastaron recursos en ese proceso y en este caso si no existe o se presenta un informe sobre los gastos se retirará la candidatura.

Panorama de la candidatura

Recientemente el candidato de Morena por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, había iniciado su campaña electoral en la colonia Emiliano Zapara, una de las zonas más golpeadas por la delincuencia organizada en Acapulco.

Durante el arranque de su campaña, dijo ser objeto de un linchamiento político, pese a las acusaciones de violación en su contra, mismas por las que es investigado. Asimismo, aseguró que respeta a las mujeres por lo cual adelantó que en caso de ganar la gubernatura, el 50 por ciento de los cargos de la administración estatal serán ocupados por mujeres.

Cabe recordar que Macedonio, inició sus actividades de campaña electoral con ocho días de retraso, esto debido a la reposición del proceso que ordenó la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para ratificar la idoneidad del abanderado.

Compañeras y compañeros,



Muchas gracias al pueblo de Guerrero por refrendarme su confianza en otro nuevo ejercicio democrático que realizó mi partido MORENA.



¡Viva Guerrero!



¡Hay Toro! — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) March 13, 2021

INE votará por otros casos similares

Además de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, por incumplir con la entrega de sus informes sobre gastos de precampaña, la Comisión de Fiscalización del INE resolvió aplicar la misma sanción a otros 59 abanderados.

Uno de los casos es el del alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien busca la reelección en la demarcación. También están Édgar Torres Baltazar, quien busca la alcaldía en Gustavo Madero, y Jorge Emilio Sánchez Cordero, quien se postuló por la Álvaro Obregón.

En la lista, hay siete aspirantes a diputados por Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sonora, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Puebla y Guerrero

Con información de Nayeli Cortés

