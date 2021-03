Clara Luz Flores descarta haber sido parte de NXIVM; solamente tomó un curso

Clara Luz Flores, candidata a la gubernatura de Nuevo León, se deslindó de las acusaciones que se hicieron en su contra por supuestamente pertenecer a la secta llamada NXIVM.

De acuerdo con la política, el video que fue filtrado a redes sociales y en el que se le puede ver a lado de Keith Raniere, líder de la organización, fue parte de un ataque en contra de su imagen realizado por Adrián de la Garza, su rival en los comicios.

En un video que difundió a la opinión pública, la aspirante a dirigir el estado dio la cara para señalar que el también candidato realizó esta acción después de que lo denunció públicamente por corrupción.

"Lo hice como lo hice lo hacemos en Nuevo León: de frente. Y no sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video en el que sostuve un encuentro con el líder de la organización NXIVM".