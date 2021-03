Asegura AMLO que incendio forestal en Arteaga se usó para afectar su gobierno

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el incendio que se originó desde hace una semana en la sierra de Arteaga, en Coahuila, lo utilizaron sus contrincantes para afectar su gobierno.

Sin embargo, López Obrador dijo que está al pendiente del incendio forestal que afecta a los estados de Coahuila y Nuevo León.

“He estado pendiente, pero como hay temporada electoral todo se aprovecha, quisieran que nosotros quedáramos mal, que se pudiese manejar en Coahuila de que no nos importó el incendio, que no nos interesó, que somos irresponsables, indolentes, pues no, desde que inició el incendio tomamos las decisiones”, indicó Andrés Manuel López Obrador, respecto al tema.