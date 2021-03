Octavio Pedroza se compromete con los potosinos a construir hospital de primer nivel en Villa de Reyes

Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la coalición “Sí por San Luis Potosí”, adquirió el compromiso con los habitantes de Villa de Reyes de construir un hospital de primer nivel en el municipio, esto con el objetivo de que las familias no tengan que viajar hasta la capital para recibir el tratamiento que necesitan.

Durante su gira por la zona, el aspirante del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, dijo que esta clínica contará con diferentes especialidades como pediatría, ginecología y oftalmología; además dijo que apoyará al gobierno local para solucionar problemáticas en servicios básicos como drenaje y agua potable.

Durante su visita, hizo un llamado a la población para que no se dejen engañar por los partidos que podrían amenazarlos con retirarles los programas sociales si no votan por ellos. También pidió no vender su voto a cambió de algún beneficio material: "Que no lucren con nuestra necesidad, podemos ser gente modesta y humilde, pero no una gente irracional", dijo.

Pedroza Gaitán reiteró que su estrategia para tener la preferencia del electorado será la razón, las propuestas, la creatividad y la inteligencia.

En el acto, los perredistas alzaron la mano de su candidato, a quien le dieron su respaldo y señalaron que será el próximo gobernador del estado. Al respecto, el aspirante Pedroza se comprometió a gobernar desde los municipios, pues explicó que la patria se construye desde estos lugares.

"Esta es una lucha del bien contra el mal, estamos luchando contra una fuerza que no representa los valores con los que los potosinos hemos estado acostumbrados a vivir", dijo.

En el evento estuvieron aspirantes a presidencias municipales como: Erika Irazema Briones Pérez, Juan Carlos Velázquez Pérez, Rubén Rodríguez Rodríguez y Victoria Partida Mendoza; así como Irene Margarita Hernández Fiscal, aspirante a la diputación local; Marianela Villanueva Ponce, aspirante a la diputación federal; la delegada en funciones de presidenta del PRD, Cristina Ismene Gaytán Hernández y el secretario de gobiernos municipales del PRD, Édgar Pereyra.

mfa