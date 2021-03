Consulados en EU no pueden vacunar a quienes viajen de México: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que va a girar la instrucción para que los consulados en Estados Unidos no apliquen la vacuna contra el COVID-19 a quienes viajen desde México.

En la conferencia matutina dijo que solicitará al Órgano Interno de Control una investigación para determinar si la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa y su marido, José María Riobóo, fueron vacunados y recibieron apoyo del consulado de San Antonio para vacunarse.

"Lo que yo tengo conocimiento es que asistió la ministra Esquivel, efectivamente esto es así, lo del reporte que me dio el cónsul, participó en un evento respecto a una Sala de Lactancia, pero el Consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella ni de ningún otro funcionario de México, es más, no tienen autorización de hacerlo, yo ya hoy en la mañana voy a pedir al Órgano Interno de Control que revise eso, pero cualquier otro caso que se dé", explicó.

Marcelo Ebrard dijo que los consulados no pueden gestionar la vacunación de ningún funcionario que viaje desde México.

"Dicho de otro modo, los consulados de México, que son 50 en Estados Unidos, no tienen autorización para gestionar vacunaciones de nadie que venga de México. El cónsul ayer me ratificó que no fue así, que él no tiene participación en ello, tampoco sabemos si ocurrió esa vacunación", indicó.

Por Paris Alejandro Salazar

