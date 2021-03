Los MEJORES MEMES del Sismo ocurrido este viernes 19 de marzo ¡Pál SUSTO!

Este viernes 19 de marzo, la alarma sísmica de la Ciudad de México se hizo presente, esto debido a un sismo de 5.9 de magnitud, mismo que se presentó al sureste de San Marcos, Guerrero, y que hizo que la gente en la capital tuviera que salir de sus casas en plena noche, cuando algunos ya se disponían a dormir.

Cuando la noche estaba tranquila, en punto de las 21:15 horas, comenzó a escucharse un ruido que le genera pánico a muchos, ya que la alarma sísmica se hacía presente para sacar a la gente de sus casas durante esta pandemia para ponerse seguras en las calles, mientras se determinaba la gravedad del mismo.

Con cubrebocas, gel y un poco de miedo la gente abandonó sus casas a la espera de que no pasara de un susto, mismo que causado por la alerta. Al poco tiempo de esto, las redes sociales se llenaron de memes relacionados al sismo, donde algunos se daban el lujo decir que si no eran de más de 7 de magnitud no iban a salir de casa.

Falta escuchar el reporte oficial de los daños que pudieron ocurrir en Guerrero y en algunos otros estados que pudieron sentir el sismo en la República Mexicana y en la Ciudad de México, donde todo parece indicar que no pasó de un susto y de mostrar sus pijamas a los vecinos en la cálida noche.

Los mejores memes

Pandemia y Sismo dan como resultado salir con protección

La gente al escuchar la alerta

Un clásico pan para el susto

Los que se hacen los vaientes

Nunca fallan los memes



¡El cubrebocas!

dza