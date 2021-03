Cabeza de Vaca es señalado de utilizar empresas fachadas para comprar decenas de propiedades

Para triangular recursos para comprar propiedades, Francisco García Cabeza de Vaca usó empresas fachada, entre ellas, dos empleadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Además, a través de familiares participa en la generación de energía eólica de la mano de una empresa española sancionada por corrupción en el caso Odebrecht.

Así lo informó Santiago Nieto, titular de la UIF, durante su comparecencia ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, como parte del proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas por la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada.

"Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la UIF más que mostrar hechos y el MP podrá calificar si se trata de conductas delictivas o no", explicó Nieto.

Explicó que, a través de una Sofom (sociedad financiera que otorga créditos), el panista obtuvo 14.3 mdp para adquirir un inmueble. Esos recursos fueron transferidos previamente a la Sofom por dos empresas.

"Las dos empresas que financiaron la Sofom están incluidas en la lista de personas bloqueadas desde la administración pasada... La anterior administración presentó una denuncia contra estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el Cártel de Sinaloa para lavar dinero", indicó.

Eso no significa, aclaró, que el gobernador esté relacionado con el cártel, sino que se relaciona con empresas que "han sido utilizadas por el crimen organizado".

Además, detalló un mecanismo que involucra a un rancho de Cabeza de Vaca ubicado en Soto la Marina que se usaría para producir energía eólica de la mano de una empresa española (presuntamente Iberdrola) sancionada por corrupción en el caso Odebrecht. En este tema estaría involucrado el despacho que hoy promueve los amparos contra la reforma eléctrica.

"Los mecanismos están relacionados con una empresa española sancionada por el caso Odebrecht. Baltazar N (socio de Cabeza de Vaca) es accionista de una empresa de energía eólica que, con la coparticipación de la empresa española, resultan ganadoras de un parque eólico en El Cortijo, relacionado con el señor Francisco N.

"La discusión sobre el uso de la energía eólica en el país, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema. Tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular", concluyó.

Por: Nayeli Cortés

