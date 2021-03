Morena presenta otra iniciativa para poner candados a la Ley de Amparo

El diputado morenista Alfredo Rivas Aispuro presentó este jueves una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, que busca poner un candado más al uso de este recurso legal “para que no se use de manera faccioso”. Es la segunda en la materia impulsada desde la bancada de Morena esta semana frente a los amparos en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta de reforma hace una adición al artículo 128 que agrega que, cuando se trate de amparos contra leyes o normas generales no procederá la suspensión de este si causa perjuicio al interés social o contraviene disposiciones de orden público.

“Nosotros queremos adicionar un tercer requisito, por así decirlo, para que todo lo que sea suspensión en materia de leyes tenga otro requisito para que no sea tan ambiguo y para que no sea tan ambigua y poder frenar el uso faccioso de la ley de amparo y el abuso que se ha cometido”, dijo en entrevista desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La propuesta de Rivas Aispuro, que pasará a comisiones para su análisis, es la primera iniciativa del legislador por el estado de Baja California, pues apenas el pasado 8 de marzo rindió protesta ante el Pleno como suplente de Héctor Cruz; rechazó que sea “con dedicatoria” para blindar de amparos reformas impulsadas por la Cuarta Transformación, como la eléctrica.

“No, a mí, mi coordinador no me ha bajado ninguna línea, la verdad, y yo no la aceptaría; yo estoy aquí para el bien de mi nación”, expuso.

Esta propuesta de reforma se suma a la que presentó el pasado miércoles su compañera de bancada, Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien propuso modificar la misma la ley para “evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, la bancada del PRD, a través de su coordinadora Verónica Juárez, aseguró que las propuestas de Morena tienen “dedicatoria y una actitud de atender a lo que el presidente se le vaya ocurriendo u opinando”.

“Es decir, están con esto finalmente lo que se dice desde Palacio Nacional”, agregó.

Específicamente sobre la reforma presentada por la diputada Celeste, la legisladora federal por el estado de Jalisco enfatizó que es una propuesta que “sigue retorciendo la ley, y que tiene signos, vicios de anticonstitucionalidad”.

“Si procede, lo que ahora estaremos viendo si procede o lo que pretenden es que los ciudadanos y ciudadanas se queden en indefensión ante un acto de la autoridad, y es lo que me parece delicado”, expuso.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés

