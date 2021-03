Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 16 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 16 de marzo para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y explicarás algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el medio ambiente.

Conocerás acciones para reutilizar, reciclar y reducir.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Todos los días en casa, se tiene mucha basura, al desayunar, comer o cenar es cuando más se acumula, ¿Alguna vez has observado lo que en tu casa van a tirar? ¿Estás de acuerdo que es basura lo que se tira?

Mucha de esta basura es porque se quieren deshacer de ella y ya no sirve, por ejemplo. El contenedor de huevos de plástico.

Recuerdas que en una sesión anterior te sirvió para hacer tu huerto casero, así como utilizaste ese contenedor para el germinado, es muy probable que todo lo que tienes en la basura lo puedes reutilizar y reciclar a través de la regla de las 3R.

Escucha y observa el siguiente video, la Tierra está muy interesada en que aprendas a cuidar de ella.

La tierra te quiere recordar que para cuidarla y tener un planeta más limpio y menos contaminado donde todos vivamos mejor debes usar la regla de las 3 R.

La regla de las 3 R, consiste en: Reducir, Reciclar y Reutilizar.

Reducir se trata de disminuir el consumo de cosas que no necesita, como: Bolsas de plástico, el uso de papel, la energía eléctrica y el consumo del agua.

Reciclar consiste en volver a usar cosas que ya no necesitas como el papel, plástico, vidrio y residuos orgánicos. Es importante depositarlos en contenedores adecuados, de acuerdo a su clasificación.

En contenedores de color azul: papel y cartón.

En contenedores de color verde claro: vidrio.

En contenedor amarillo: bolsas, envases de plástico y metal.

Y en contenedores de color verde oscuro, material orgánico.

Reutilizar es darle otro uso a un objeto transformándolo en otro para volver a usarlo de manera útil. Pueden ser hojas de papel que se usaron de un solo lado, cajas de cartón, botellas de plástico o latas, con estos recursos se pueden hacer cosas nuevas, útiles y divertidas.

Cuidar al planeta es cosa de todos, ayuda a la tierra para que todos vivan mejor. Es muy importante que todas las niñas, los niños y sus familias conozcan la importancia de Reducir, Reciclar y Reutilizar para tener un planeta más limpio, por lo que terminando esta sesión platica con tu familia, para que puedan comenzar a utilizar las 3 R.

Tu compañera Regina, respondió a una pregunta y su respuesta fue la siguiente:

¿Por qué es importante usar las 3 R?

3R es para cuidar el medio ambiente, significa reducir, reciclar y reutilizar. Reducir la cantidad de basura; reciclar todo lo que sea posible; reutilizar objetos de la casa en otra cosa. Así cuidamos el medio ambiente.

También tu compañero Daniel respondió la siguiente pregunta:

¿En qué cosas de tu casa puedes usar las 3R?

Yo ocupo los cartones de leche para hacer camiones, camiones con escaleras, y autos de carreras y para hacer macetas.

Samara también contesto a otra pregunta.

¿Por qué crees que algunas personas no utilizan la regla de las 3R?

Porque no saben que existen las 3R, cuando las conoces te imaginas en qué puedes transformar las cosas.

Y por último tu compañero Julio respondió a una pregunta.

¿Si todos usáramos las 3R, existiría la contaminación?

Sí existiría la contaminación, pero el planeta estaría menos sucio y más verde.

Por último, observa el siguiente video.

Acuérdate del Día mundial del reciclaje

El 17 de mayo se celebra el Día mundial del reciclaje, recuerda, entre todos se debe cuidar al planeta Tierra.

Puedes comenzar por tu casa, reduciendo el uso de la electricidad, apagando las luces que no se necesitan o que no se usan, también cuidando el agua: hay que cerrar las llaves cuando no uses el agua. En muchas localidades padecen mucho por falta de agua; quienes tienen agua en su casa deben cuidarla.

También puedes usar menos papel, por ejemplo, usando las hojas por ambos lados, o de cuadernos viejos. Y puedes reciclar y reutilizar varios materiales, como plástico y papel.

Recuerda que, así como es importante cuidar tu cuerpo y tu salud, también es muy importante cuidar el lugar en donde vives.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

