Maru Campos se registra como candidata a gubernatura de Chihuahua

La tarde de este lunes 15 de marzo, Maru Campos se presentó ante el Instituto Estatal Electoral para registrarse como candidata a la gubernatura del estado de Chihuahua y lo hizo acompañada de los presidentes nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente.

Campos Galván será la abanderada de ambos partidos durante la próxima contienda electoral, por lo que los dirigentes de dichas instituciones políticas tomaron la palabra para desearle todo el éxito:

“Hemos venido a registrar el PAN y el PRD a una gran mujer a una gran amiga a una luchadora que no se dobla, que no se vence, que es perseverante y que está echada para adelante con todo, a Maru Campos de quien no tengo duda que será la próxima gobernadora de Chihuahua” dijo Marko Cortés, quien además destacó que Maru ha sido evaluada como una de las mejores alcaldesas de todo México. “Chihuahua va a seguir siendo azul” finalizó el líder panista.

Durante su participación, Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática dijo que es motivo de orgullo y de una enorme satisfacción acompañar a Maru Campos en su candidatura:

“No hay disyuntiva; o democracia o dictadura, fuera máscaras. Hay que llamarle a las cosas como son y estamos seguros que o ganamos las elecciones el próximo 6 de junio o vamos a perder el país en los próximos años. De ese tamaño es la responsabilidad que hoy, Maru, tienes y encabezas y que estamos seguros que, demócrata de convicción como eres y particularmente por tu papel de mujer, vas a defender también especialmente los derechos y seguir peleando por la igualdad de género”

Por su parte, Maru Campos dijo que llamar a la unidad es una línea común del discurso político, pero buscar una alianza de lo mejor de la población y de la política ni es común, ni es sencillo, pero es su vocación.

Destacó que es necesario dejar a un lado la polarización y la confrontación para generar un entorno más solidario y agregó que la esperanza es compartida en todos los rincones de Chihuahua, sin límites ni regionalismos, pero también que tiene plena consciencia de que en los 67 municipios hay dolor que debe ser atendido.

“Existe una fuerza más grande que aquella que mueve a quienes destruyen. Es la fuerza decidida y auténtica de responder a la perversidad con el bien, construyendo un gobierno que propicie el encuentro y no la confrontación, un estilo de gobernar que aliente a sumar a quienes ayudan a los más necesitados. Porque solo viendo unos por otros, compartiendo, es como lograremos nuestro propósito” indicó.

Maru Campos llamó a los chihuahuenses a defender juntos a Chihuahua de la injusticia y la indolencia: “Ninguna calumnia, ningún ataque, ni siquiera aquellos orquestados desde el poder, aquellos que vulneran nuestras instituciones, podrán frenar ese ímpetu con el que hoy arrancamos” agregó.

Foto: Especial

Asistentes al evento

De manera presencial, acompañaron a Maru Campos: Victor Cruz, Fabiola Corral, Carlos Murguia, Álvaro Bustillos, Luis Lara, Marco Bonilla, Javier González Mocken, José Luis Acosta Corral, Rocío Reza y Arturo García Portillo. Hombres y mujeres de los distintos municipios del estado y representando a distintos sectores.

Por otra parte y debido a las disposiciones sanitarias por el COVID, también de manera virtual a través de ZOOM estuvo acompañada de personajes de la vida política nacional y estatal como Vicente Fox , Josefina Vázquez Mota, Enrique Vargas del Villar, Gabriel Haddad, Enrique Terrazas Torres, Patricia Fierro Shelton, María Elena Orantes López, Eduardo Rodríguez, Adriana Sarur, Isaac Chertorivski, Samuel Kalish, entre otros.

Maru Campos agradeció el acompañamiento de todos ellos y finalmente cerró su mensaje para los chihuahuenses.

“A todos los chihuahuenses les digo que son mi principio y fin. No tengo mayor responsabilidad en mi vida que ustedes. He decidido dedicarme de lleno a esta vocación de servicio, es una decisión que he tomado con plena libertad y con todo el amor del que soy capaz.

Hoy me presento ante ustedes, mirándolos de frente, con la conciencia tranquila, poniendo a la disposición de todos mi vocación y mi experiencia; pero sobre todo, mi entrega con el alma llena de ilusión y alegría por imaginar el trabajo en tierra; en cada calle, casa por casa, reconociéndonos como personas, como hermanos, y mejorando siempre la vida del otro” finalizó Maru Campos.

Me da mucho gusto acompañar en su registro a mi amiga @MaruCampos_G, quien sin duda será la próxima gobernadora de #Chihuahua. Estoy muy orgulloso de ti, de tu perseverancia, de tu temple, de tu carácter, de tu valor y de todo tu trabajo por el cual estamos aquí reunidos hoy. pic.twitter.com/0qOoZBTQtQ — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 16, 2021

dhfm