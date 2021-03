A un año de la pandemia en México: Gimnasios y clubes deportivos reabren contra la pared

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en 2020, la industria de los gimnasios y clubes deportivos es una de las más castigadas, dado que tan solo operaron en enero, febrero y parte del final del año con un aforo reducido. Hasta que este primero de marzo se permitió nuevamente su operación, pero con un aforo de 20% del total de su capacidad.

Aunque en cada entidad de la república se rige en este aspecto con un semáforo independiente, en un panorama general, la industria se ha visto afectada por igual, dejando como saldo, al menos, 35% de los gimnasios cerrados definitivamente, así confirmado en entrevista por Oriol Cortés, vicepresidente de la Asociación de gimnasios y clubes deportivos (Amegyc) y director en México de la cadena SmartFit.

La industria en general ha intentado implementar alternativas en línea y a distancia de modo que puedan fomentar el deporte, pero como tal, no es un producto que se venda, ni que el público esté listo para consumir, al menos por el momento. Sin embargo, se entiende que, a partir del distanciamiento físico obligado, la industria encontró en los contenidos digitales un mercado cautivo sumamente importante que se puede explotar.

Lamentablemente, esto tanto para los gimnasios pequeños que suelen ser negocios familiares, así como para los profesores que prestan servicios en cadenas grandes, toda la pandemia han estado desamparados puesto que los gobiernos estatales y federal no han implementado apoyos para solventar sus gastos. Si a esto sumamos que esta reapertura paulatina solo permite un aforo del 20%, estamos hablando de que tanto empresas generan un costo de operación que no es redituable con el aforo que se permite y para quienes ofrecen clases, no es suficiente para recuperar sus sueldos pre-pandemia, que constaban en la mayoría de los casos, tanto de un sueldo fijo como de uno variable.

Por parte de la Amegyc es justamente la negociación y petición expresa que se tiene con el gobierno, de modo que a final de cuentas se trabaje en sociedad. Por un lado, el gobierno apoyando a la economía de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo un aforo mayor con medidas sanitarias, así como a los trabajadores. Por parte de la industria, fomentando el deporte y la buena salud, de modo que a largo plazo es una inversión que se vería redituada con menos problemas de salud, apuntó el también director de Smart Fit México, Oriol Cortés.

mgm