A un año de la pandemia en México: Panorama de la economía y negocios

A un año de la pandemia y que se entrara en cuarentena en México y en el mundo; cuando en marzo pasado no teníamos ni idea de lo que vendría para todo el 2020. Hoy 192 países reportan más de 115 millones y medio de casos de contagio, con más de dos millones de muertes. En México hay mas de 2 millones y medio de contagios y casi 190 mil muertos.

El golpe a la economía ha sido brutal, alrededor de 320 mil Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) han cerrado; las ayudas que el gobierno otorgó en forma de créditos no fueron suficientes para la subsistencia de las empresas. Según cifras de la Cámara de Comercio de la CDMX a finales de enero pasado 40 mil empresas han cerrado y se han perdido 200 mil empleos, a nivel nacional el estimado es de 500 mil empresas.

Según datos del INEGI, la población ocupada de México entre julio y septiembre del 2020 fue de 51 millones de personas, una pérdida de 4.2 millones de empleos respecto al mismo periodo del 2019, muchos de los cuales voltearon a la informalidad para poder sobrevivir. En un país como México, en donde poco más de 5 de cada 10 personas laboran en la informalidad, el impacto resulta mucho mayor.

Los rubros más afectados el sector servicios con 3 millones de empleos menos, el comercio con un retroceso de 1,1 millones de empleos. Durante el 2020, el Producto Interno Bruto cayó a menos 8.5 por ciento, su peor nivel desde la Revolución Mexicana hace un siglo, datos del INEGI.

Noticias Relacionadas López Obrador promete recuperar en junio empleos perdidos por Covid-19

Entrevistamos al Maestro Roberto Castilla, quien estudió y ejerce la Maestría de Economía y Negocios. Dirige un grupo de 30 empresas, ha participado en acuerdos comerciales y negocios, así como en alianzas estratégicas en el sector automotriz y medio ambiental, basándose en estudios adicionales de sistemas y derecho.

Le preguntamos ¿cómo ha sido el resultado de estos meses en cuarentena? ¿Qué medidas económicas se tomaron? ¿Fueron suficientes? ¿Fueron acertadas? ¿cómo se vivió en su sector?

El maestro Castilla menciona que la mayoría de las empresas que no sobrevivieron fueron empresas pequeñas, porque no contaban con el capital o el tiempo para poderse adaptar. Desgraciadamente esto provocó que muchas personas que tenían la esperanza de crecer con sus negocios no salieran adelante y tuvieran que voltear a la informalidad. El gobierno presionó a las empresas para que pagaran impuestos en momentos de crisis; esto provocó que los dueños se enfocaran en cubrirlos, en muchos casos con el dinero que sería para los trabajadores, sacrificando a sus empleados. Para nuestro entrevistado, “el gobierno otorgó créditos a miles de empresas, cuando eran millones las que lo necesitaban; otro problema fue que, el otorgar créditos no es una ayuda muy útil o viable, ya que viene con un ligero interés del 6%”.

Cuando el área automotriz en la que labora, reabrió con las medidas sanitarias, el ingreso tuvo que enfocarse a las deudas que la empresa adquirió tras el cierre. Esto generó un atraso tanto para las empresas, como para sus trabajadores. El problema, menciona Roberto Castilla, “es que quizá el gobierno tenía buenas intenciones, pero con malas o nulas estrategias, se enfocó en el tema político más que en ser estrictos con las medidas sanitarias y económicas viables”.

Para el maestro Castilla, “las clases bajas son las más afectadas, pues son quienes necesitan del seguro social para conseguir atención y medicamentos. Cuando una persona gana 3,600 pesos al mes, no le alcanza para pagar 3,000 pesos de una prueba, más medicamentos y consultas para toda la familia. En opinión del economista, “la brecha social disminuyó, la clase media baja cayó a baja y quienes estaban en pobreza están hoy en pobreza extrema”.

En opinión del maestro Roberto Casillas, las autoridades no tomaron las medidas necesarias a tiempo, los resultados los vivimos actualmente. Hoy las empresas que subsisten tratan de salir adelante como pueden, sin apoyos por parte del gobierno, con lo que se ha incrementado el desempleo, la informalidad y la pobreza extrema.

mgm