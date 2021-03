Conoce todo lo que debes saber de la mariguana y nunca te atreviste a preguntar

La Cámara de Diputados aprobó recientemente el uso recreativo de la mariguana por lo que esta planta tan estigmatizada por años está cerca de ser totalmente despenalizada en el país, luego de que los legisladores de la cámara baja aprobaron su uso recreativo con 250 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones dando así su visto bueno la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Si bien los diputados ya aprobaron esta propuesta de ley, aún falta que el presidente López Obrador acepte la iniciativa para que de este modo se convertirá en una ley, de este modo tras años de ser catalogada como una droga dura la mariguana poco a poco se abre camino a la legalidad.

Pese a su aprobación para su uso medicinal y recreativo aún existe mucho desconocimiento sobre esta planta tanto en sus beneficios como en sus riesgos, por ello con el fin de despejar unas cuantas de esas dudas te presentamos un listado de todas las incógnitas que siempre has tenido sobre la marihuana y nunca te has atrevido a preguntar.

¿Es adictiva la marihuana?

Al igual que otras sustancias como el alcohol o el tabaco; la marihuana si puede llegar a ser adictiva, pues se calcula que alrededor del 10% de las personas que la consumen desarrollan una dependencia.

Sin embargo, a pesar de este dato el porcentaje de personas que se enganchan a una adicción de esta planta es mucho menor que otras sustancias como la nicotina, que tiene una tasa de adicción del 32 por ciento, y el alcohol que tiene una tasa de adicción de un 15 por ciento.

¿Qué diferencias hay entre la mariguana, el cáñamo, el hachís y la cannabis?

Una de las mayores confusiones que existe en torno a la marihuana es distinguir entre la mariguana, la cannabis, el cáñamo, el hachís, que si bien todos son parte o se extraen de la misma planta, existen ciertas diferencias.

Por un lado el cáñamo es el nombre de la fibra que se extrae de esta planta misma que puede ser usada para la elaboración de diversos productos; mientras que el hachís es la pasta elaborada con la resina concentrada que se produce la planta de cannabis hembra a partir de las flores.

El hachís cuenta con concentraciones muy altas de THC ( tetrahidrocannabinol, el compuesto químico psicoactivo responsable de los efectos de esta planta), es por ello que su consumo genera efectos psicotrópicos mayores que el solo fumar la planta.

Finalmente se le llama mariguana (o comúnmente mota, María, Mary Jane, entre otros apodos) al preparado elaborado sólo con las flores, hojas y pequeños tallos provenientes de la planta, mientras que “cannabis” es su nombre científico de esta planta.

¿Qué efectos genera?

Los efectos del consumo de esta planta varían dependiendo de cada organismo, sin embargo, entre los más comunes destacan: pupilas dilatadas, risa incontrolada, ojos rojos, boca seca, taquicardia, apetito después de su consumo (conocido como bajón o monchis) y somnolencia, .

En casos un poco más graves llegan a presentarse crisis de ansiedad o pánico a lo que los consumidores le suele denominar “la pálida”.

¿Fumar mariguana puede provocar cáncer?

Al igual que inhalar tabaco, pegamento o hasta arroz con leche, los pulmones no están preparados para procesar los componentes del humo de la marihuana, pues daña sus tejidos, pero a diferencia del tabaco el THC del cannabis contiene una sustancia activa, que reduce el crecimiento de los tumores en el cáncer de pulmón y su capacidad para extenderse.

Lo anterior no quiere decir que no provoque cáncer sino que es menos probable que con el tabaco, cabe señalar que estadísticamente si fumas marihuana tienen hasta cinco veces más probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón y no por sus sustancias sino por el hecho de que se fuma sin filtro.

¿Puedo morir por sobredosis de mariguana?

La respuesta a esta pregunta es sencilla pues hasta la fecha no existe ningún registro sobre una muerte generada por el consumo excesivo de mariguana, aunque su consumo combinado con otras sustancias como el alcohol o la imprudencia de conducir bajo sus efectos sí pueden llegar a ocasionar la muerte.

¿Es la droga más adictiva?

Usualmente se ha extendido la creencia de que la mariguana es la puerta de entrada a otras adicciones más fuertes, sin embargo, según datos del estudio “The Science of Marijuana”, escrito por el profesor de farmacología de la Universidad de Cambridge Leslie L. Iverson, la gran mayoría de las personas que la han probado lo han hecho de forma experimental y nunca se han vuelto adictos.

Solo un 9% de han hecho del hábito un vicio imprescindible, a comparación de el 32% de los que prueban el tabaco (23%), heroína (17%), del consumo de alcohol (15%) el índice es realmente bajo.

