¿Consumir mariguana puede causar un "viaje de 4 días"? Mitos y verdades del uso lúdico de la cannabis

Este miércoles por la noche la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas para regular el uso lúdico de la mariguana; con 316 votos a favor, 127 en contra y 23 abstenciones, fue aprobado el dictamen con el que se crea la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Se precisa que una persona podrá portar hasta 28 gramos (equivalente a nueve cigarros de mariguana) sin ser merecedor a alguna sanción; sin embargo, si porta entre 28.1 y 200 gramos, el individuo será multado con entre cinco mil 10 mil 754 pesos.

Durante las 10 horas que se prolongó el debate que se generó en tribuna algunos legisladores aprovecharon para compartirse churros de la yerba e incluso forjaron uno en tribuna. Sin embargo hubo una diputada que se llevó la noche al realizar un comentario que fue retomado por la prensa nacional.

Se trata de la legisladora Cynthia Iliana López Castro, del PRI, quien aseguró que consumir un panqué de chocolate con 550 miligramos de concentrado de THC (tetrahidrocannabinol) podría ocasionar en el consumidor un “viaje” de cuatro días: “Con tres mordidas de un panqué de chocolate con 550 miligramos de mariguana, una persona podría estar en un viaje durante cuatro días”.

Tras emitir su comentario la polémica se sirvió en las redes sociales, en donde miles de usuarios retomaron las palabras de la legisladora para hacer énfasis en aquellos mitos que giran en torno al consumo de la mariguana, además de la desinformación que siempre ha girado en torno a este tema.

Mitos y verdades del uso lúdico de la mariguana

Decir que la mariguana es cancerígena es engañoso, y forma parte de un mito generalizado. FOTO: Pixabay

Uno de los mitos más comunes que solemos escuchar acerca del consumo de la mariguana es que sirve como puente hacia otras drogas; este falso argumento siempre ha servido como excusa para justificar la prohibición de la cannabis. Como referente existen cifras acerca de la cantidad de usuarios de cannabis y otras drogas; en Europa existen más de 16.6 millones de personas, entre 15 y 34 años, que han fumado marihuana en el último año, comparados con los 900 mil consumidores de heroína.

Se suele decir que la mariguana es adictiva; sin embargo, de acuerdo con estudios en torno a la yerba si se habla de adicción física, producida por algún componente químico de la planta de cannabis, no existe adicción alguna. Ya que en realidad la adicción que puede producirse en el consumidor es completamente psíquica, y esta afecta aproximadamente al 10% de los fumadores.

Decir que la mariguana es cancerígena es engañoso, pero el humo al fumarla, al igual que ocurre con el tabaco, sí contiene cancerígenos. Pero hay que destacar que existen otras maneras de consumirla y que no implican riesgos, por ejemplo ingiriéndola, tal como el ejemplo de la diputada priista; puede ser en brownies o cualquier otro producto similar. No hay que olvidar que también se consume en pasteles y postres.

Inhibe el crecimiento de tumores cancerosos

En estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, publicado en 2006, concluyó que incluso el uso intensivo de la mariguana ingerida no produce riesgo de cáncer, al contrario, la investigación reveló que incluso la cannabis puede inhibir el crecimiento de tumores cancerosos.

¿La mariguana es mala para la memoria? El consumo de de la yerba sí interviene en los procesos que implican el uso de la memoria, por lo que tiene afectaciones a corto plazo y dificulta la formación de nuevos recuerdos. No obstante no hay pruebas que demuestren que afecte la memoria a largo plazo, ya que el único momento en que existen afectaciones en la memoria es durante el momento de intoxicación y no ya que ha pasado el efecto.

Otro de los mitos más difundidos a lo largo de décadas es aquel que considera que el uso de la mariguana conduce o incentiva a las personas a delinquir o a tener comportamientos criminales; afirmar que la cannabis lleva a ser un delincuente tiene una fuerte carga ideológica y también un mucho de estigmatización. Si bien muchos delincuentes la fuman o consumen, no existen pruebas que aseguren que la mariguana sea la causa de sus motivaciones delictivas.

Finalmente, está comprobado que, a diferencia del alcohol, la mariguana no aumenta la agresividad, por lo que difícilmente se le podría relacionar con actos o crímenes violentos.

mypr