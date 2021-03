Acusan a suegra del alcalde de Veracruz de falsificar documentos para ponerse la vacuna vs Covid-19

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó que la suegra de Fernando Yunes, alcalde de la ciudad de Veracruz, falsificó documentos para lograr acceder a la vacunación contra la Covid-19.

De acuerdo con el gobernador, María Elena Díaz Vega informó que vivía en una colonia que estaba a punto de acceder a la vacunación pero en los hechos vive en otro lugar.

"Es de acuerdo al lugar donde viven, que nos ayuden mucho, que eviten sacar papeles que justifiquen que viven en un lugar donde realmente no lo es, no es ético y mucho menos va a ser ético si la suegra de un funcionario hace ese tipo de triquiñuelas porque el personal de ahí no son ministerio público”, dijo García.

También explicó que las vacunas se le administrarán a todos los veracruzanos y que no se podía sancionar al personal de Club de Leones, donde ocurrieron los hechos, pues ellos no tienen la culpa en caso de que haya una falsificación de documentos.

“Hay vacunas para todos, alguien del club de leones les permitió todo, le permitió los documentos falsos, la enfermera está vacunando, no sabe quién, hay que evitarlo. No podemos sancionar al personal del Club de Leones, podemos agradecer que están facilitando el lugar, es lamentable, así llega a suceder”, dijo el gobernador.

Además explicó que este es el único caso de que se tenga registro de falsificación de documentos pues la mayor parte de la población ha cumplido con todos los requerimientos y ha seguido las indicaciones de las autoridades.

Por su parte la suegra de Yunes respondió y explicó en una publicación hecha en redes sociales que era falso que hubiera modificado su domicilio para acceder a la vacunación.

“He vivido en el municipio de Veracruz toda la vida en la calle de España, Fraccionamiento Reforma donde he sido jefa de manzana por más de 30 años, como lo pruebo con los documentos que anexo. No falsifiqué ningún documento para acreditar que vivo donde vivo”, dijo la suegra del alcalde en su publicación.

Incluso explicó que ha sido jefa del fraccionamiento en el que vive desde hace más de 30 años y lamentó que el gobernador esté usando esta campaña sucia en su contra sólo para afectar al esposo de su hija, Fernando Yunes.

“Lamento mucho que el Gobernador del Estado me haya querido utilizar como instrumento para agredir al esposo de mi hija Mariela, Fernando Yunes Márquez, quien nunca se enteró siquiera de que fui a vacunarme, mucho menos intervino para darme algún privilegio”, explicó Díaz Vega en su cuenta de Facebook.

