8M: "Como varones debemos asumirnos como traidores al patriarcado"; apoyo al feminismo desde el lado anti-machista

Uno de los conceptos más escuchados es feminismo, y cada que se acerca el 8M, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, esta palabra se convierte en sinónimo de lucha y una petición de justicia. Pero, desde esta perspectiva, cuál es el papel de los varones desde un lado anti-machista.

"Como varones tenemos que asumirnos como traidores al patriarcado", asegura Juan Pablo Arredondo, estratega en proyectos de contenido y audiencias digitales con especialidad en perspectivas de género, y agrega que es importante visibilizar las violencias que ellos ejercen, reflexionar e interiorizar con el entorno para que las mujeres se sientan seguras en presencia de un varón.

También, enfrentar a otros hombres para detener esas violencias machistas que entre ellos callan, pues afirma que los varones nunca colocan la mirada en la persona agredida, y en general, en la sociedad, es más fácil poner a estas en alerta perpetua, en lugar de modificar los paradigmas del posible agresor.

Arredondo, explica que existe mucha preocupación "de que nuestras hijas no sean violadas, pero nunca nos preocupa que nuestros hijos se puedan convertir en violadores, por eso donde se debe colocar la mirada es sobre la persona agresora".

En la sociedad, es más fácil poner a estas en alerta perpetua a las mujeres, en lugar de modificar los paradigmas del posible agresor. Foto: Cuartoscuro

Hombres, ¿feministas?

Para Juan Pablo un hombre educado en el machismo puede cambiar, aunque no será de la noche a la mañana, pues se trata de una batalla de diario, pero sin duda un camino lleno de satisfacciones, en el que se podrán dar cuenta de todo aquello a lo que pueden acceder, "como dicen por ahí, el feminismo es un camino que se disfruta, y la traición al patriarcado es un camino que se saborea de una forma tan exquisita".

Aunque aclara que los hombres no necesariamente se deben asumir como feministas, pues podrían estar ocupando un espacio en el que no aportarían mucho. Sin embargo, "en el momento en el que un varón se asume como traidor al patriarcado no se trata de insertar en los espacios de las mujeres, sino que acciona desde sus esferas para derribar justamente los mitos machistas y enfrentar a otros hombres".

"No podemos hablar de un hombre deconstruido de un día para otro, porque vivimos en una sociedad que premia e impulsa los conceptos machitas. Coloca a un determinado tipo de hombre como al que tenemos que aspirar", por eso, hay que hacer una tarea constante de análisis y de aprendizaje, para encontrar otras alternativas posibles de masculinidades positivas, explica Arredondo.

"Existe mucha preocupación de que nuestras hijas no sean violadas, pero nunca nos preocupa que nuestros hijos se puedan convertir en violadores". Foto: Guillermo O'Gam

Para todos aquellos que buscan un cambio es sus paradigmas, Juan Pablo recomienda comenzar por consumir contenidos que alimenten la higiene mental de como se coordinan con el sexo opuesto y otros varones, como libros y películas escritos y dirigidos por mujeres, porque se salen del canon y para conocer su perspectiva.

"Si aprendemos más a ejercer nuestro modo de la escucha activa y de la empatía, por supuesto que vamos a aprender más del mundo que nos compone", afirma.

Apoyo al feminismo desde el anti-machismo

"Más que apoyar a las mujeres como tal, creo que tenemos que apoyarnos a nosotros mismos", comenta Arredondo, y agrega que como varones se les enseña a no llorar, a lograr por la fuerza lo que quieren, y eso evidentemente ha castrado completamente sus afectos, por lo que un cambio es un compromiso social, con el entorno, "pero más importante con nosotros mismos".

"Tenemos que estar muy atentos a las reivindicaciones que están haciendo las mujeres a nuestro alrededor", y también revalidar la manera en la que nos relacionamos con otros hombres. "Si aprendemos más a ejercer nuestro modo de la escucha activa y de la empatía, por su puesto que vamos a aprender más del mundo que nos compone", afirma Juan Pablo Arredondo.

Arredondo lanza las preguntas: ¿Cuándo fue la última vez que como varones nos reunimos con nuestros amigos para hacer algo más que beber, ver una película de acción o ver el partido?, y ¿Cuándo nos reunimos para preguntarnos cómo estás, cómo te sientes?

Por eso mucho de lo que se le pediría al hombre que quiere transformarse y comenzar una deconstrucción para apoyar al feminismo desde el anti-machismo sería, pensar en el hombre que quieren ser, pues "si hoy en día la masculinidad es tan frágil como para que un hombre automáticamente deje de ser hombre por cargar una bolsa, pues me parece que tenemos mucho que revalidar".

Como hombres y mujeres estamos aquí para desafiar de manera conjunta esta cultura que nos afecta a todas y a todos, "entonces lo vamos a arreglar de manera conjunta, se está viendo; en el punto en el que estemos más dispuestos, sobre todo, como varones, ha cambiar paradigmas, a modificar pensamientos y por supuesto, a accionar contra las violencias que ejercemos".

Por Karla Orona