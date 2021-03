Puebla: Miguel Barbosa dice que caso de Salgado Macedonio es una situación del partido

El gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta opinó que el caso de Félix Salgado Macedonio debe analizarse con calma y con las pruebas necesarias. Reiteró que se trata de un asunto estrictamente partidista y que el caso pone a prueba muchas cosas, por eso debe estar basado en pruebas.

"Si hay pruebas debe haber sanciones, si no hay pruebas, no debe hacer sanciones para que no haya simulación", aseveró.