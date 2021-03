IEEM exige a candidatos presentar su 3de3

Las candidaturas que postularán los 11 partidos el 6 de junio, estarán obligadas a presentar su 3de3 contra la violencia de género para dar cuenta de que no son deudores alimentarios, agresores o que han cometido ataque político de género.

Se trata de información que alimentará una base de datos nacional, a partir de crear una estatal en respaldo de las autoridades electorales, ante las reformas de sancionar este delito que se impulsaron en el estado y a nivel nacional en los últimos dos años.

La consejera presidenta provisional del IEEM, Daniella Durán Ceja, informó que el sistema electrónico para el registro de candidaturas está listo a mes y medio para ello, y actualmente se capacita a las representaciones de los partidos.

Afirmó que además de cumplir con los documentos ordinarios, ahora para las candidaturas de los institutos políticos “será una obligación la firma de los formatos 3de3, es decir, no ser deudores, no estar registrados en este catálogo y lista negra. Ahí no es opcional, es como si no presentaran su acta de nacimiento o credencial para votar”, declaró.

La consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación, Karina Vaquera Montoya, destacó que la idea es que el IEEM tenga su propio padrón y que alimente al nacional.

Puntualizó que el IEEM lleva a cabo un trabajo interinstitucional con dependencias administrativas y jurisdiccionales para detectar si alguien que aspira a una candidatura no tenga una sentencia en razón de género.

Por Gerardo García

avh