Vacuna vs COVID-19 no está a la venta, advierte COEPRIS

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), advirtió a la población en general que no existe autorización a particulares para la venta y aplicación de la vacuna contra el virus SARSCoV-2, para que no se dejen engañar, ya que es de uso exclusivo del gobierno.



El titular de la Unidad Regional de COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín destacó que se trata de una alerta emitida por las autoridades sanitarias a nivel nacional, luego de que la empresa AstraZeneca informó que a la fecha no ha firmado convenio con ninguna empresa para que sea intermediaria en la comercialización de sus vacunas en nuestro país.



Destacó que la aplicación del biológico es gratuita y solo se realiza de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México.



Gámez Servín, precisó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), alertó lo siguiente: Cualquier vacuna contra el coronavirus a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.



En caso de que se ofrezca a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no deberá adquirirse, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa no reconoce a ningún intermediario para este fin.



Si alguien conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, es importante realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet:

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.



En caso de que se haya comprado la supuesta vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Por: Atahualpa Garibay

GDM