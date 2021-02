Conoce a la basquetbolista nayarita que la quiere romper en Estados Unidos

Celina Tress, la joven basquetbolista originaria de Tuxpan, Nayarit, sueña con llegar a la WNBA y estudiar una carrera universitaria.

Actualmente, se encuentra en Estados Unidos donde juega básquetbol y estudia en la universidad Northwest College, su objetivo es obtener una beca.

"La verdad pues es un nivel más exigente en cuanto físico, todo el tiempo estás corriendo, no paras, es un juego más rápido, pues mis compañeras son muy fuertes, son altas y creo que en cada entrenamiento siempre dan lo mejor de ellas, ahí no es de que un día sí das lo mejor y otro día no; no, ahí tienes que mantener un nivel de ganas", dijo en una entrevista con el medio NTV deportes, respecto a su estancia en Estados Unidos.

Uno de sus logros más grandes en este deporte, fue ser campeona con México en el Centrobasket.

"Representar a México, a mi país, en un deporte que amo con todo mi corazón es increíble, se me pone la piel chinita, es una experiencia que de verdad, ponen tu himno y hasta te dan ganas de llorar".

Según describe Celina, el básquetbol lo trae en la sangre, pues su mamá también practicaba este deporte cuando estaba embarazada.

"El básquetbol lo conozco desde que estaba de meses en la panza de mi mamá, porque pues mi mamá jugaba", comentó.

La basquetbolista que busca romperla en el país vecino, contó que cuando su mamá tenía 4 o 5 meses de embarazo jugó, "entonces, yo siento que desde que nací ya traía eso de que me gusta el básquet".