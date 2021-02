Youtuber rifa sus automóviles para comprar tanques de oxígeno a los necesitados: VIDEO

El youtuber Scott Adrian Moreno fue reconocido por los internautas, pues decidió rifar sus dos automóviles para poder comprar tanques de oxígeno y ayudar a las personas de escasos recursos que lo necesitan.

Actualmente, entidades el país atraviesan por momentos complicados debido a la falta de tanques de oxígeno y lo costosos que pueden llegar a ser para los pacientes y sus familias.

Es por ello que el influencer conocido como Scott Traveling puso en marcha un plan para poder conseguir tanques de oxígeno y ofrecerlos de manera gratuita a quienes más lo necesitan.

“La situación está muy ‘culey’, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, la vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”, dijo el youtuber.

Agradecen labor de youtuber

El influencer destacó la situación difícil que se atraviesa en el país debido al Covid-19 y señaló que le sorprende el que algunas personas tienen que no existe.

“Y sé que me van a criticar por las rifas como siempre, pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen que ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares”, añadió.

De inmediato los mensajes le llovieron en las redes sociales, donde algunos internautas lo han llamado “héroe” por la gran labor que decidió hacer para ayudar ante la emergencia sanitaria.

cvg