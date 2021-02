Autoridades piden suspender festejos del Día del Amor por COVID-19 en Veracruz

La Secretaría de Salud de Veracruz exhortó a la población para cancelar festejos por el Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero, ante el incremento de contagios de SARS-COV-2 (COVID-19).

El titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor, propuso decretar la cuarta alerta preventiva para restringir la movilidad en 118 de los 212 municipios de la entidad.

El funcionario estatal consideró que son necesarias más medidas restrictivas para frenar la velocidad de contagios y la ocupación hospitalaria. Por ello, pidió a la población evitar besos y abrazos, durante la festividad mencionada.

Además, detalló que 12 ciudades del estado se encuentran en semáforo epidemiológico color rojo, de riesgo máximo de contagio, y 106 en naranja, de riesgo alto de contagio.

“El señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha reforzado el tema de las alertas preventivas por COVID-19, no queremos que la entidad pase a un nivel crítico y aquí necesitamos que ustedes, la población, por favor, haga su parte, es la vida de todos la que está en riesgo”.

La cuarta alerta preventiva contemplaría el cierre de calles en los centros históricos de las ciudades que han reportado el mayor número casos de coronavirus y un incremento en la ocupación hospitalaria, como Poza Rica, Xalapa, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz.

“Por eso insistimos, no esperen a que su salud se complique por los síntomas, no piensen que por tener tanque de oxígeno en casa, van a estar bien o van a salvar la vida, debe haber vigilancia y atención médica para que no lleguen tardíamente al hospital”.

Aunque algunos empresarios se han opuesto a las medidas restrictivas por las afectaciones económicas que éstas han generado, se espera que en los próximos días sea decretada la nueva alerta preventiva por coronavirus en el estado de Veracruz.

Cabe mencionar que las autoridades sanitarias reportaron 51 mil 421 casos positivos acumulados en 209 municipios de Veracruz, así como 7 mil 171 defunciones por COVID-19 en 194 demarcaciones.

Por: Juan David Castilla Arcos

