Las 10 carreras profesionales más exitosas del momento

Inteligencia artificial, análisis de datos, realidad virtual… son algunas de las palabras claves para saber cuáles son las carreras profesionales más exitosas del momento y que, seguramente, se mantendrán en los primeros lugares durante los próximos años.

Así que si estás buscando qué estudiar o valoras cambiar de profesión, sigue leyendo para saber qué es lo más acorde con estos tiempos signados por la llamada 4a Revolución Industrial.

1.- Especialista en Inteligencia Artificial

La era de los robots llegó para quedarse y el desarrollo de inteligencias artificiales no sólo no ha llegado a su punto máximo sino que no para de crecer. Así, de acuerdo con portales como LinkedIn y el World Economic Forum, todo los empleos relacionados con la creación de inteligencia artificial y aprendizaje automatizado, crecieron en un 74 por ciento en los últimos cuatro años.

2.- Ingeniería robótica

Así como está creciendo la robótica, se están solicitando cada vez más puestos relacionados con esta rama de la industria. Uno de los aspectos más solicitados tiene que ver con los trabajos referidos a bots virtuales y físicos. Además, esta rama no sólo ha crecido sino que se mantendrá creciendo cada vez más en los próximos años.

3.- Científico de datos

Todo lo relacionado con el análisis y el manejo de los datos está teniendo una gran relevancia. Este trabajo en específico ha aumentando exponencialmente durante los últimos tres años y así se mantendrá en todas las industrias durante los próximos años.

4.- Ingeniería full stack

La rapidez de los cambios en la tecnología ha ocasionado que profesiones como la ingeniería en programación o full stack sea un trabajo valioso dentro de las empresas. Desde 2015, la contratación de este puesto ha aumentado 35% por año.

5. Ingeniero de confiabilidad del sitio

Esta profesión es la responsable de que los procesos operativos y de desarrollo de aplicaciones funcionen adecuadamente. Por lo que la demanda de este trabajo seguirá en aumento mientras usemos la tecnología en nuestro día.

6. Especialista en éxito del cliente

Ante el crecimiento de los servicios tecnológicos, los trabajos relacionados al Customer Success o especialistas en éxito del cliente han crecido 34% desde 2018. Gran parte de estos profesionistas laboran en la industria del software y tecnologías de la información, ya que son responsables tanto de comprender la tecnología como de gestionar la relación con el cliente.

7. Representante de desarrollo de ventas

Esta profesión ha estado en la lista de trabajos emergentes más de una ocasión, y su importancia radica en el crecimiento continuo de los servicios tecnológicos de especialistas en ventas para encontrar nuevos clientes.

8. Ingeniería de datos

Actualmente, los datos son recursos valiosos dentro de todo tipo de organizaciones y necesitan profesionales que puedan construir infraestructuras para mantenerlos organizados. Por ello, la tasa de contratación de estos especialistas ha aumentado 35% desde 2015.

9. Técnico de salud conductual

Los técnicos en salud conductual se especializan en brindar atención en temas de salud mental, abuso de sustancias, autismo y trastornos del comportamiento. Su campo laboral es variado por lo que no requiere de un título específico, brindando la oportunidad a profesionales de distintas áreas para unirse a esta carrera emergente.

10. Especialista en ciberseguridad

La ciberseguridad es una prioridad para diferentes sectores y empresas ante el robo de datos confidenciales. Las vacantes para especialistas en seguridad informática han aumentado más del 50% en comparación con años pasados.

