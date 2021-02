Regreso a clases presenciales: ¿Cuándo volverán las escuelas particulares?

La baja de contagios por covid-19 y el cambio de color del semáforo epidemiológico en algunos estados de la República Mexicana podrían permitir que los alumnos regresen a clases presenciales. Tal es el caso de las escuelas privadas o particulares, que regresarán a las aulas de clases a partir del primero de marzo.

Debido a la pandemia por coronavirus, el 40 por ciento de las escuelas particulares de México están por cerrar sus puertas debido a que miles de padres de familia optaron por no inscribir a sus hijos gracias a los estragos de la crisis económica, lo que provocará una gran pérdida de empleos y aumentará el rezago educativo.

Es importante destacar que en México hay más de 47 mil escuelas privadas de todos los niveles donde estudian más 5 millones de alumnos, de los cuales, 3 millones han desertado debido a la pandemia por covid-19, un número que se espera que aumente en los próximos meses.

Ante este panorama, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP) anunció el regreso a clases presenciales de los planteles privados el 1 de marzo de este año, a pesar de lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que señala que los alumnos regresarán a clases si el semáforo epidemiológico del estado correspondiente se encuentra en verde.

Aunque el regreso a clases presenciales de las escuelas particulares no está avalado por la SEP, la ANFE-ANEP solicita el apoyo de las instituciones educativas y el diálogo con Delfina Gómez, titular de educación, para llevarlo a cabo y se tienen listos amparos y recursos legales para lograrlo. Las autoridades no pueden prohibir a los colegios.

¿Cómo será el regreso a clases en marzo?

Se estima que más de 8 mil colegios privados a nivel nacional, que abarcan desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrados, pertenecientes a la Asociación de Escuelas Particulares de la República Mexicana regresen presencialmente a las aulas a inicios de marzo, sin importar el color del semáforo, y se espera que el 65 por ciento de los alumnos retornes a clases.

De acuerdo con el comunicado de la ANEP, el regreso presencial a los colegios se llevará a cabo con todas las medidas de sanidad establecidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, para proteger a alumnos y maestros.

¿Es obligatorio?

En conferencia de prensa, Alfredo Villa, presidente de la ANFE-ANEP, aclaró que el regreso a clases presenciales no es obligatorio y los alumnos que desean continuar sus estudios desde casa podrán hacerlo con las clases en línea.

¿Qué medidas de sanidad se llevarán a cabo?

Agua y jabón para el lavado de manos

Uso obligatorio de cubrebocas

Recesos, entradas y salidas escalonados

Uso de espacios abiertos

No habrá ceremonias ni eventos

En caso de brote, la escuela deberá cerrar por 15 días

Mantener sana distancia entre alumnos y maestros

Vacunación para los docentes

Y apoyo emocional para estudiantes y profesores

¿Qué dice la SEP y la Secretaría de Salud?

La Secretaría de Educación Pública se pronunció al respecto y dijo que las escuelas privadas no podrán volver a las aulas si no se encuentran en estados con semáforo verde y señaló que el regreso a clases será seguro, ordenado, gradual y cauto, toda vez que las autoridades de los tres niveles de gobierno lo determinen. No obstante, no podrán impedir que los colegios particulares regresen a las aulas el próximo lunes.

Así mismo, las escuelas particulares no serán multadas por la Secretaría de Salud pues no existen las facultades para castigarlas en caso de regresar presencialemente a clases; sin embargo las exhortó a comprender que aún no existen las condiciones salubres para proteger a profesores, alumnos y familias.

¿Mandarás a tus hijos a la escuela?

mjsc