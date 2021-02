VIDEO VIRAL: ¡Así se vive en la cárcel! Reos dan golpiza a quienes no pagan por “protección”

Si alguna vez te has preguntado cómo es vivir en la cárcel, pues tu única referencia sobre ellos son las películas que has visto, recientemente a través de redes se volvió viral un video que muestra el momento en que varios jóvenes internos de un titular de menores en México, golpean a un par de jóvenes debido a que no pagaron por su “protección”.

Si bien a través de rumores o películas se sabía sobre el hecho de que para asegurar el bienestar de una persona que está en prisión se tiene que pagar una “protección”, la realidad es que nadie tenía certeza sobre ello, por lo que tras la revelación de este material ha quedado claro que se trata de una realidad y no una simple ficción.

Los golpea hasta hacerlos llorar

En la grabación de apenas un minuto de duración y que originalmente fue compartida por el periodista de la ciudad, Carlos Jiménez, se puede ver como un grupo de entre cuatro y seis presos golpean a dos jóvenes más que se encuentran tirados en el piso de una celda.

Se desconoce al interior de qué centro penitenciario ocurrieron estas imágenes, sin embargo muchos internautas han señalado que no se trata de un hecho nuevo, pues indican es una problemática que ha sucedido por años dentro de las cárceles del papis.

Les dan con todo y sin piedad

Apoyados con un palo de madera y a puño cerrado el grupo de internos golpea en repetidas ocasiones a sus víctimas, siendo que una de ellas llora tras los fuertes golpes recibidos y suplica que lo dejen, sin embargo, eso solo genera risas así como una nueva ronda de golpes.

En un punto de la grabación, mientras uno de los jóvenes en el suelo llora, se escucha decir a uno de sus “verdugos”, "Querías robar ¿no? Perro”, para después volverlo a comprar en un posición parecida a una “lagartija” y propinarle otro fuerte golpe con el palo de madera que hace que el agredido grite de dolor.

La grabación termina entre los gritos y suplicas de uno de los jóvenes que seguramente no volverá a tener ganas de robar algo en su vida tras lo vivido en este centro de detención. A continuación te presentamos la imagen, se recomienda discreción pues son imágenes fuertes.

IMAGENES FUERTES

“QUERÍAS ROBAR, NO? PERRO!"

Es una golpiza grabada por menores de edad, PRESOS por todo tipo de delitos

Así viven en las CÁRCELES de CDMX quienes no tiene $ para pagar a custodios por protección, lujos, internet…#HuellasdelCrimen este miércoles con @franciscozea en @imagenZea pic.twitter.com/vSF60hY9HF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 24, 2021

SSB