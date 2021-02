Por Covid-19, mueren 60 docentes de la Sección 56 del SNTE en Veracruz

A causa de Covid-19 han fallecido 60 docentes activos y jubilados de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Veracruz.

El secretario general de la Sección 56 del SNTE, Mario Hernández Sánchez, reveló que esta situación muestra que en la entidad veracruzana aún no existen condiciones para el regreso a clases presenciales.



El entrevistado dio a conocer que recientemente se acordó con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que los maestros no regresarán a las aulas hasta que se garantice la salud de la comunidad académica.





Por tal motivo, enfatizó que los estudiantes, profesores y directivos deberán esperar a que el estado pase al semáforo epidemiológico color verde y se mantenga cuatro semanas consecutivas en dicha condición.



“También se empezaría a revisar si la población magisterial ya está vacunada, además si existen condiciones de infraestructura y sanidad para poder regresar a los planteles ahorita el semáforo no está en ese color entonces vamos a esperar a que se den las condiciones para ello”, expresó el líder sindical.



Hernández Sánchez refirió que los docentes buscarán registrarse en la plataforma habilitada por el gobierno federal para acceder a la vacuna contra el coronavirus, fabricada por la farmacéutica Pfizer.



“Nosotros pedimos que se nos aplique la vacuna que tiene mayor efectividad del 95 por ciento, pero no sabremos cuál va a ser y tenemos que vacunarnos con la que haya porque es urgente por la población vulnerable que tenemos”.



El Secretario General de la Sección 56 del SNTE mencionó que los docentes no podrán regresar a las aulas antes de que concluya el ciclo escolar 2020-2021, pues la entidad permanece en semáforo naranja, de riesgo alto de contagio.



Cabe recordar que en Veracruz el número de casos positivos acumulados es de 54 mil 349 en 209 de los 212 municipios. Mientras que el número de fallecidos aumentó a 7 mil 857 en la entidad.



Además, los municipios que reportan el mayor número de contagios son: Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Tuxpan, Minatitlán, Boca del Río y Cosamaloapan.

Por Juan David Castilla Arcos



Escucha nuestro Reporte Covid-19



AV