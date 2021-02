Niños agresivos y desinteresados regresarán a las aulas en Jalisco

Al regresar parcialmente a las aulas para las asesorías presenciales el próximo lunes en Jalisco, los maestros recibirán a varios niños renuentes a estudiar, algunos mostrando agresividad o desinterés en seguir instrucciones, durante un año se rompieron los hábitos de estudios.

Por ello, urgen los especialistas en la Enseñanza que los niños retomen actividades escolares aunque sea pocas horas semanales. Los hábitos de estudio se perdieron durante el confinamiento y la pandemia. Las clases virtuales han sido benéficas solo para algunos alumnos, la mayoría enfrenta desinterés por aprender, agresividad o poca capacidad para seguir instrucciones a un maestro en la distancia, coinciden las asociaciones Colegios Unidos de Jalisco y Mexicanos Primero Capítulo Jalisco.

“Hay alumnos que simple y sencillamente han perdido el interés, en muchos de los casos, por la (falta) de continuidad escolar, por la estructura escolar. Hay alumnos que se han visto más agresivos, alumnos que incluso han caído en depresión porque esa estructura que significa la escuela te forma para la vida.

Estamos ante un momento complicado, porque sí hay que cuidar la salud y el bienestar de todos. Pero el bienestar no solamente es físico, también emocional, y muchas veces en casa no se tiene la estructura necesaria para poder acompañar a ese niño. No se tiene la formación suficiente o necesaria para darle a ese niño lo que necesita. Eso es lo que hacemos en las aulas”, comentó en entrevista con El Heraldo de México, el académico Héctor Hugo Espinoza.