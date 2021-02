Ecatepec ahorrará más de 100 millones con reducción de síndicos y regidores: Sibaja

Con la reforma impulsada por Morena que redujo síndicos y regidores y que este jueves fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ayuntamiento de Ecatepec tendrá un ahorro de más de 100 millones de pesos en salarios y prestaciones a síndicos y regidores, para el próximo gobierno local y destinar el recurso directo a la gente, informó el segundo síndico Daniel Sibaja.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válidas las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en el año 2020 para reducir los integrantes de los ayuntamiento, donde declararon infundados los argumentos de los seis partidos políticos que interpusieron ante esta instancia el recurso; por lo que se validaron las reformas realizadas.

“Este beneficio económico no sólo se observaría en el ahorro de la nómina de los síndicos y regidores, sino también en el pago del gasto corriente que conlleva su oficina o área a cargo, como son las erogaciones para sus asesores o personal de confianza que se les asigne, en la papelería y material de oficina de cada edil, en algunos casos en el servicio que se les proporciona de gasolina, en la renta de automóviles”, apuntó el síndico Anticorrupción.

En esta reforma existió una disminución prácticamente entre el 25 y 27 por ciento de los miembros del ayuntamiento, y la mayor reducción se vio en los municipios de más de un millón de habitantes, con disminución del 34 por ciento de ediles, en casos de municipios de mayor concentración poblacional del Valle de México como Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca.

Con la reforma impulsada por Morena, para el caso de Ecatepec se reduce de 23 a 15 integrantes del Cabildo, lo cual se verá reflejado en el techo presupuestal asignado al cuerpo edilicio, ya que disminuiría en promedio el 25 por ciento del gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles e inmuebles, por un monto de al menos 100 millones de pesos.

“Es preferible que esos 100 millones de pesos se destinen directo a obra y necesidades de la gente, y no en gasto de funcionarios”, apuntó Sibaja.

Sin embargo el segundo síndico de Ecatepec consideró que se requiere otra reforma política, para que lo regidores se elijan por zonas y tengan mayor representación territorial en los municipios, como ya ocurre en Nayarit.

“Mientras no se llegue a eso y no demuestren en acción, y no hagan cosas que en el día a día cambien la vida de los ciudadanos, de poco van a servir, tenemos que ser verdaderos representantes populares que ayuden y que sus acciones se vean reflejadas en la vida de la gente”, apunto el síndico.