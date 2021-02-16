Reubican kioskos de salud de pruebas gratis Covid-19; aquí sus nuevas ubicaciones en cada alcaldía
El Gobierno de la Ciudad de México informó en días pasado sobre la reubicación de los 63 kioscos y macro kioscos que ofrecen pruebas gratuitas de Covid-19.
Según se indicó, el objetivo de cambio es avanzar rápidamente en la identificación de casos positivos y su aislamiento, además de aumentar la atención a la población a través de orientación médica y brindar seguimiento a las personas con la enfermedad.
En estos lugares se pueden aplicar las pruebas y obtener los resultados en 20 minutos, en caso de que una persona presente síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos seca o haber estado en contacto con un caso positivo.
Las nuevas ubicaciones
A continuación te mostramos las nuevas ubicaciones en donde se encuentran estos centros de salud que pueden ayudar ubicarlo más rápido:
Alcaldía Álvaro Obregón
- 1 ÁLVARO OBREGÓN EXPLANADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN TOLTECA CALLE CANARIO ESQ. CALLE 10, C.P 01150
- 2 ÁLVARO OBREGÓN CASA JAIME SABINES SAN ÁNGEL AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE DR. GÁLVEZ, C.P 01000
- 3 ÁLVARO OBREGÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MOLINO DE ROSAS
- MOLINO DE ROSAS CALLE ROSA DE BENGALA ENTRE CALLE ROSA NÁUTICA Y CALLE ROSA BLANCA, C.P 01470
- 4 ÁLVARO OBREGÓN LA COMUNA OLIVAR DEL CONDE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ESQ. CALLE PADRE HIDALGO, C.P 01400
Alcaldía Azcapotzalco
- 5 AZCAPOTZALCO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO CENTRO AZCAPOTZALCO CALLE CASTILLA OTE ESQ. AV. 22 DE FEBRERO, C.P 02008
- 6 AZCAPOTZALCO PARQUE PRO HOGAR PRO HOGAR CALLE CENTRAL SUR ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, C.P 02600
Alcaldía Benito Juárez
- 7 BENITO JUÁREZ EXPLANADA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ ATOYAC AV. DIVISIÓN DEL NORTE #1611, C.P 03310
- 8 BENITO JUÁREZ EXPLANADA METRO MIXCOAC SAN JUAN AV. REVOLUCIÓN ESQ. CALLE EMPRESA, C.P 03910
- 9 BENITO JUÁREZ EXPLANADA METRO ETIOPIA NARVARTE PONIENTE EJE 4 SUR XOLA ESQ. AV. CUAUHTÉMOC, C.P 03020
- 10 BENITO JUÁREZ PARQUE DE LAS ARBOLEDAS DEL VALLE CENTRO CALLE HERIBERTO FRIAS ESQ. CALLE PILARES, C.P 03100
Alcaldía Coyoacán
- 11 COYOACÁN ESTACIONAMIENTO DE LA PREPARATORIA RICARDO FLORES MAGÓN DEL IEMS VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA CALZ. DE TLALPAN #3463, C.P 04910
- 12 COYOACÁN EXPLANADA DE ALAMEDA DEL SUR COAPA CANAL DE MIRAMONTES ESQ. AV. LAS BOMBAS, C.P 04929
- 13 COYOACÁN PARQUE FRIDA KAHLO LA CONCEPCIÓN AV. PACÍFICO ESQ. CALLE FERNÁNDEZ LEAL, C.P 04020
Alcaldía Cuajimalpa
- 14 CUAJIMALPA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA SAN PEDRO CUAJIMALPA AV. JUÁREZ ESQ. AV. MÉXICO, C.P 05000
- 15 CUAJIMALPA CANCHAS EL ÉBANO EL ÉBANO ENTRE AND. MARACURE Y AND. RETAMA, C.P 05230
Alcaldía Cuauhtémoc
- 16 CUAUHTÉMOC EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC BUENAVISTA CALLE JESÚS GARCÍA ESQ. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, C.P 06350
- 17 CUAUHTÉMOC PLAZA TLAXCOAQUE CENTRO AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE CALLE DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TLAXCOAQUE, C.P 06080
- 18 CUAUHTÉMOC MONUMENTO A LÁZARO CÁRDENAS DOCTORES EJE CENTRAL LÁZARO ESQ. CALLE DR. ERAZO, C.P 06720
- 19 CUAUHTÉMOC JARDÍN DEL ARTE SAN RAFAEL CALLE JAMES SULLIVAN ESQ. CALLE SERAPIO RENDÓN, C.P 06500
Alcaldía Gustavo A. Madero
- 20 GUSTAVO A. MADERO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO VILLA GUSTAVO A. MADERO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE GARRIDO Y CALLE ALBERTO HERRERA, C.P 07050
- 21 GUSTAVO A. MADERO MERCADO DE LA COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN ENTRE CALLE OTE. 91 Y CALLE OTE. 95, C.P 07880
- 22 GUSTAVO A. MADERO QUIOSCO DE LEÓN DE LOS ALDAMA SAN FELIPE DE JESÚS CAMELLÓN DE AV. LEÓN DE LOS ALDAMA ENTRE CALLE TULTITLÁN Y AV. DOLORES HIDALGO, C.P 07510
- 23 GUSTAVO A. MADERO DEPORTIVO CARMEN SERDÁN LOMA LA PALMA CALLE EDO. DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA CORONA, C.P 07160
- 24 GUSTAVO A. MADERO PARQUE DE LOS COCODRILOS LA ESTRELLA CALLE GRANATE ENTRE CALLE JOYAS Y CALLE JADE, C.P
Alcaldía Iztacalco
- 25 IZTACALCO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO RAMOS MILLÁN BRAMADERO I AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. TE C.P 08000
- 26 IZTACALCO ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO LEANDRO VALLE AGRÍCOLA ORIENTAL AV. JAVIER ROJO GÓMEZ ESQ. AV. SUR 8, C.P 08500
Alcaldía Iztapalapa
- 27 IZTAPALAPA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA SAN LUCAS CALLE ALDAMA #63, C.P 09000
- 28 IZTAPALAPA CAMELLÓN LAS TORRES SAN LORENZO TEZONCO AV. TLÁHUAC ESQ. AV LAS TORRES, C.P 09790
- 29 IZTAPALAPA FARO DE ORIENTE FUENTES DE ZARAGOZA CALZ. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PINOS, C.P 09150
- 30 IZTAPALAPA CAMELLÓN DE LA COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO HÉROES DE CHURUBUSCO CALLE RODOLFO USIGLI ESQ. CALLE GRAL. RADAMES GAXIOLA ANDRADE, C.P 09060
Alcaldía Magdalena Contreras
- 31 MAGDALENA CONTRERAS EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS BARRANCA SECA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQ. CALLE J. MORENO SALIDO, C.P 10580
- 32 MAGDALENA CONTRERAS DEPORTIVO EXHACIENDA ESLAVA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN CALLE PUENTE CUADRITOS S/N, C.P 10900
Alcaldía Miguel Hidalgo
- 33 MIGUEL HIDALGO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO AMPL. DANIEL GARZA AV. PARQUE LIRA ESQ. CALLE GOBERNADOR AGUSTÍN VICENTE EGUIA, C.P 11860
- 34 MIGUEL HIDALGO LONARIA PARQUE CAÑITAS POPOTLA II CALZ. MÉXICO TACUBA ESQ. CALLE NOCHE TRISTE, C.P 11400
Alcaldía Milpa Alta
- 35 MILPA ALTA PLAZA CÍVICA DE VILLA MILPA ALTA VILLA MILPA ALTA AV. CONSTITUCIÓN ESQ. AV. MÉXICO NTE, C.P 12000
- 36 MILPA ALTA PLAZA CÍVICA CORREGIDORA DE TECÓMITL PBLO. SAN ANTONIO TECÓMITL AV. MORELOS ESQ. CALLE 5 DE MAYO, C.P 12100
Alcaldía Tláhuac
- 37 TLÁHUAC EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC LA ASUNCIÓN AV TLÁHUAC ESQ. CALLE NICOLÁS BRAVO, C.P 13000
- 38 TLÁHUAC COORDINACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CALLE LA GIOCONDA ESQ. CALLE FRANCISCO PEÑALOZA, C.P 13200
- 39 TLÁHUAC COORDINACIÓN TERRITORIAL ZAPOTITLA SAN MIGUEL ZAPOTITLA CALLE CECILIO ACOSTA ENTRE CALLE MANUEL M. LOPEZ Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, C.P 13319
Alcaldía Tlalpan
- 40 TLALPAN PARQUE JUANA DE ASBAJE TLALPAN CENTRO CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. CALLE MONEDA, C.P 14000
- 41 TLALPAN QUIOSCO DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC PBLO. SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC CALLE REFORMA ESQ. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, C.P 14400
- 42 TLALPAN PARQUE MORELOS MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN CALLE ALFREDO V. BONFIL ESQ. CALLE JESÚS LECUONA, C.P 14250
Alcaldía Venustiano Carranza
- 43 VENUSTIANO CARRANZA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA JARDÍN BALBUENA III AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO ESQ. AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, C.P 15900
- 44 VENUSTIANO CARRANZA EXPLANADA METRO SAN LÁZARO (TAPO) 7 DE JULIO AV EDUARDO MOLINA ESQ. CALZ IGNACIO ZARAGOZA, C.P 15390
- 45 VENUSTIANO CARRANZA MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOCTEZUMA 2DA SECC. CALLE NORTE 17 #160, C.P 15530
- 46 VENUSTIANO CARRANZA MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARENAL 2DA SECC. CALLE AZTECAS #62, C.P 15680
Alcaldía Xochimilco
- 47 XOCHIMILCO EXPLANADA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO BARRIO EL ROSARIO AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ #4, C.P 16070
- 48 XOCHIMILCO PLAZA CÍVICA DE SANTIAGO TULYEHUALCO PBLO. SANTIAGO TULYEHUALCO CALLE PINO SUÁREZ ESQ. CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C.P 16700
- 49 XOCHIMILCO QUIOSCO BARRIO DE XALTOCAN BARRIO XALTOCAN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE CAMINO A NATIVITAS, C.P 16090 QUIOSCOS
Alcaldía Álvaro Obregón
- 50 ÁLVARO OBREGÓN JARDINES DEL PEDREGAL MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BLVD. DE LA LUZ ESQ. AV. PASEOS DEL PEDREGAL, C.P 01900
- 51 ÁLVARO OBREGÓN CORPUS CHRISTY CENTRO INTERACTIVO SANTA LUCIA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RAYÓN, C.P 01500
- 52 ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LA ERA PILARES AND. 29 DE OCTUBRE ESQ. CALLE ALCANFORES, C.P 01860
Alcaldía Iztapalapa
- 53 IZTAPALAPA LOMAS DE SAN LORENZO PARQUE NUEVA VIDA CALLE 3 ESQ. CALLE FLOR DE LIRIO, C.P 09780
- 54 IZTAPALAPA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL PARQUE CUAUHTÉMOC CALLE MANUEL CAÑAS ESQ. CALLE VILLA FIGUEROA, C.P 09700
- 55 IZTAPALAPA EL MANTO CENTRO DEPORTIVO EL MANTO CALLE MAFAFA ENTRE CALLE ACIBAR Y CALLE ENULA, C.P 09830
Alcaldía Magdalena Contreras
- 56 MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE LECHERÍA AV. LEA ESQ. AV. LAS TORRES, C.P 10320
- 57 MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO EXPLANADA DE LA ESCUELA HÉROES DE PADIERNA CALLE SONORA ESQ. CALLE OAXACA, C.P 10400
- 58 MAGDALENA CONTRERAS CUAUHTÉMOC PARQUE DEL CARACOL CALLE CRUZ BLANCA ESQ. CALLE OBRERO NACIONAL, C.P 10020
Alcaldía Milpa Alta
- 59 MILPA ALTA PBLO. SAN PABLO OZTOTEPEC COORDINACIÓN TERRITORIAL AV. GUERRERO SUR ESQ. AV. HIDALGO, C.P 12400
Alcaldía Tláhuac
- 60 TLÁHUAC SAN FRANCISCO TLALTENCO TRIAGE SAN FRANCISCO TLALTENCO CENTRO DE SALUD T- III CALLE CARLOS A. VIDAL ESQ. CALLE QUINTANA ROO, C.P 13400
Alcaldía Tlalpan
- 61 TLALPAN PEDREGAL DE STA. ÚRSULA XITLA CENTRO DE SALUD T-II PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS CALLE MIXTECOS ESQ. CALLE NAHOAS, C.P 14440
- 62 TLALPAN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS I MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAMELLÓN AV. MANI ESQ. CALLE SINANCHE, C.P 14100
Alcaldía Venustiano Carranza
- 63 VENUSTIANO CARRANZA MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN CENTRO DE SALUD T-III DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA CALLE ORIENTE 170 #154, C.P 15530
gzm