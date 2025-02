Negociábamos con el gobierno de EU y nos sorprendieron con aranceles: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo indicó que aunque están en negaciones con el Gobierno de Estados Unidos, de forma unilateral se impusieron aranceles a México de 25%, ”pues sorprendidos”. Durante la entrega de tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en el Deportivo Valle de Anáhuac, dijo que ese medida provocará que aumente el precio de los productos en la Unión Americana por la que han protestado gobernadores de ese país

La titular del Ejecutivo Federal criticó que Estados Unidos responsabiliza a México del tráfico de fentanilo cuando se está combatiendo a la delincuencia, pero no atiende el consumo interno, la distribución y el lavado de dinero por la venta de la droga.

“Primero pongan los ojos allá, pero no solo eso, pongan los ojos en su sociedad porque aquí en México que no nos vengan a dar clases de civismo, porque el pueblo de México les da clases de ética y de civismo a los que viven del otro lado de la frontera”, subrayó.

Denunció que de acuerdo con información del Departamento de Justicia de EU 74 por ciento de las armas de los grupos delictivos en México vienen de ese país.

“Por eso decimos coordinación sí, subordinación, no, México es un país libre independiente y soberano, ya que estamos todos los mexicanos y mexicanas para defender nuestra independencia, injerencismo, no, Independencia, sí, colaboración coordinación, sí, pero la soberanía no sé negocia. México es un país libre independiente y soberano y aquí está el pueblo de México para defenderlo”, aseguró.