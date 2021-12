Mujer policía narra el difícil momento que vivió al acompañar en su último aliento a un estudiante asesinado

Una agente de la policía de Aguascalientes compartió un sentido mensaje a través de redes sociales, luego de atender un llamado de auxilio y brindarle apoyo a un joven que fue asaltado a las afueras de su escuela y herido de muerte por parte del ladrón.

El joven de nombre, Johan Fabián Rodríguez, era un estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien alrededor de las 16:00 horas del pasado miércoles 09 de diciembre, fue agredido por al menos dos sujetos a las afueras de su escuela, en la colonia Villas del Rio.

De acuerdo con los primeros reportes, el muchacho fue localizado inconsciente en la avenida Jerónimo Cueva, casi esquina con la calle Celestino, al lugar arribaron elementos de la policía estatal y encontraron al joven con una herida producida por arma blanca.

La agente que lo atendió pidió auxilio de los servicios de emergencia, sin embargo, Johan no resistió y perdió la vida, sin embargo, la mujer policía no se apartó de él y lo acompañó, el muchacho en sus últimas palabras le agradeció por no dejarlo solo antes de ser trasladado al hospital donde finalmente murió.

La mujer visiblemente afectada compartió su experiencia en redes sociales, de acuerdo con su relato, acudió a atender un llamado de emergencia, al llegar descubrió lo que sucedía con el muchacho, sin embargo, no pudo hacer más por salvarle la vida, por lo que se mostró visiblemente afectada y exigió justicia para él.

Estudiantes exigen justicia

Los comentarios en redes sociales fueron en su mayoría de agradecimiento para la agente por no dejar solo al joven estudiante y ayudarlo mientras estuvo con vida, otros tantos fueron de enojo, ya que indicaron que no es la primera ocasión que algún joven es agredido por la zona.

Estudiantes de la institución a la que acudía Johan realizaron una marcha para exigir justicia y seguridad en torno a su plantel, los jóvenes indicaron que la agresión en contra de su compañero se produjo en un sitio en el que no hay vigilancia y está prácticamente junto al cerro, lo que pudo ser clave para que los ladrones atacaran al muchacho.

En ese sentido, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), emitió un comunicado para exigir justicia por la muerte del muchacho, ya que a pesar de no ser parte de su comunidad, se siente el agravio y la indignación por la muerte de un joven a manos de la delincuencia.

Finalmente, la institución exigió a los gobiernos municipal y estatal, que se revisen y mejoren las estrategias de seguridad en torno a los planteles educativos en todo el estado.

SEGUIR LEYENDO:

Tragedia en Chiapas: Rutilio Escandón afirma que se deslindarán responsabilidades tras choque de tráiler que dejó 49 muertos

Tragedia en Chiapas: choque de tráiler deja 49 muertos y decenas de heridos | IMÁGENES FUERTES

Padre golpea a un profesor en el salón de clases por acosar a su hija de 14 años | VIDEO