Difunden video de las terribles torturas del "Güero" Fresa: ya está detenido

La tarde del martes 7 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Pedro “N”, quien es conocido bajo el seudónimo de “El Güero Fresa” y presuntamente encabeza un grupo delictivo que opera en la zona oriente de la Ciudad de México y que es uno de los principales generadores de violencia en ese territorio.

Fue a través de un comunicado en el que la dependencia señaló que “El Güero Fresa” fue aprehendido en las calles de la colonia Bondojito en la alcaldía Gustavo A. Madero y según señalan, el detenido tenía bajo su posesión armas de fuego y diversas sustancias ilícitas, por lo que elementos de la Policía de Investigación lo pusieron a disposición del Ministerio Público, quienes determinarán su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también mencionó en su comunicado que Pedro “N” está relacionado con múltiples casos de extorsión a comerciantes a transporte público, con la venta y distribución de droga, así como el despojo de inmuebles, todo esto dentro de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa.

Las autoridades pusieron a disposición los números (55) 5200 9000 y 800 745 2369, así como sus redes sociales para denunciar a este hombre en caso de reconocerlo como el responsable de haber cometido algún ilícito.

“El Güero Fresa” torturaba a sus rivales

Luego de que se diera a conocer la detención de Pedro “N” o “El Güero Fresa”, en redes sociales se difundió un video en el que presuntamente el detenido tortura a un par de hombres para sacarles información acerca de los líderes de otro grupo delincuencial con el que se disputan el poder en las calles de Iztapalapa.

La grabación de la tortura fue difundida por el periodista, Carlos Jiménez, y se dice que el hombre que graba e interroga a un par de jóvenes es Pedro “N”, “¿quién es el que anda extorsionando en la López?”, pregunta y al no obtener una respuesta le ordena a uno de sus cómplices que le den un “palazo”, posteriormente se repite la escena con el segundo hombre.

Luego de romper un par de palos por los golpes, los hombres comienzan a ser golpeados con trozos de azulejos, mientras que en otro momento se puede apreciar que un sujeto toma una cadena de acero y la utiliza para golpearlos, cabe mencionar que “El Güero Fresa” les pide que no griten para no asustar a los vecinos, además, también pide que se retire una mujer de la escena para que no presenciara la golpiza que le propinaban a los presuntos miembros de un grupo criminal rival.

Aquí puedes ver el video (ADVERTENCIA: imágenes sensibles)

